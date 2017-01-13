Секретный космоплан продолжает свой полет

Космоплан X-37B, таинственный беспилотный аппарат, принадлежащий ВВС США, приближается к очередному рубежу – буквально через неделю время его пребывания на орбите достигнет 600 дней.

Орбитальное испытательное средство, или OTV, было запущено в мае 2015 года РН Atlas-5. Полет стал четвертым в рамках проекта X-37B, и также как и во всех предыдущих, совершенно не понятно, чем занимается аппарат. Если он пролетает еще 75 дней, то побьет рекорд миссии OTV-3, достигающий 675 дней.

Сколько времени он еще останется в полете неясно, какая полезная нагрузка находится на его борту вообще неизвестно, почти вся информация об этой миссии засекречена. Некоторые эксперты утверждают, что самолет применят для уничтожения какого-нибудь спутника-шпиона или используют в качестве космического бомбардировщика. Известно только, что аппарат работает на низкой орбите, вращаясь вокруг планеты в диапазоне высот 175-800 км.

Запуски по проекту OTV начались в 2010 году, тогда первый космоплан провел 244 дней на орбите. Второй стартовал в 2011 году и достиг показателя в 468 дней. Boeing, основной производитель, за это время смог переоборудовать объекты, используемые челноками по программе «Шаттл» и теперь в состоянии эффективно посадить, восстановить и повторно запустить X-37B.

Еще что известно об аппарате. Его высота менее 3 метров, длина достигает 9 м, размах крыла 1,5 м, работает от солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов, когда аппарат находится в тени Земли. ВВС США постоянно заявляют, что его главной целью является проверка бортового оборудования и отработка технологий.