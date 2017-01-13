Гюйгенс: исторический спуск на Титан

После двух с половиной часов спуска металлический, блюдцеобразный аппарат приземлился в темной пойме, покрытой булыжниками водяного льда, где температуры достигали сотни градусов ниже нуля.

По форме напоминающий инопланетный корабль, зонд проработал великолепно, он смог впервые собрать и передать изображения, ценные данные о поверхности на материнский корабль Cassini, который медленно заходил за горизонт, что привело к плановой потере связи. Именно в момент захода Cassini за горизонт Гюйгенс замолчал навсегда.

Это может показаться описанием сцены из фантастической книги, но нет. Все происходило реально, 12 лет назад, на поверхности самой большой луны Сатурна, Титане.

Гюйгенс – проект Европейского космического агентства, зонд с таким же названием прилетел к Титану на борту корабля Cassini, затем отделился от него 24 декабря 2004 года и совершил 20-дневный полет на поверхность луны.

Зонд успешно прошел и изучил плотную, туманную атмосферу, обнаружил в ней сложную органическую химию и измерил скорость ветров. Он смог сделать сотни изображений во время спуска, на которых четко видны яркие, скалистые нагорья и местность, изрезанная темными каналами и крутыми ущельями. Зонд приземлился в регионе с рельефом, который напоминал высохшее озеро.

Снижение и посадка Гюйгенса – самое главное достижение при исследовании системы Сатурна, его мягкое приземление стало первым, выполненным на луне внешней планеты. Зонд полностью изменил наши знания об этом, покрытом туманом, океанском мире. Изображения поверхности, сделанные Гюйгенсом, позволили увидеть то, о чем и предполагать не приходилось.

Вместо извилистых образований на поверхности, о которых земляне только догадывались, были обнаружены русла и каналы, что стало неопровержимым доказательством того, что в какой-то момент истории на Титане, возможно, даже и сейчас – присутствуют реки из жидких углеводородов.

Изображения Гюйгенса помогли объяснить последующие обнаружения на Титане. Cassini и Гюйгенс показали, что на этой луне присутствует удивительный мир с ландшафтом, который очень похож на наш. Благодаря зонду, для многих землян стало ясно, почему настолько важно продолжать исследования Титана, ведь его потенциальная обитаемость по-прежнему будоражит умы. Более того, этот крошечный мир поможет нам лучше понять химию ранней Земли.

Сегодня зонд молчит на холодной поверхности Титана, его миссия завершилась в считаные часы после приземления, в то время как Cassini продолжает свои поисково-разведочные работы, чтобы человечество смогло больше узнать о Сатурне и его лунах. Сейчас Cassini вошел в финальный этап своего полета, который завершится 15 сентября роковым входом в газовую атмосферу Сатурна.