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В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 12 янв 11:46
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Астрономы обнаружили две звезды, которые находятся на пути друг к другу и способны создать эффектный взрыв, который возможно будет увидеть на небе Земли где-то между 2021 и 2023 годом.

В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд

Эта двойная система, известная как KIC 9832227 состоит из двух звезд, вращающихся друг вокруг друга один раз каждые 11 часов. Система удалена от Земли на расстояние примерно 1800 световых лет. Астрономы предсказывают, что в конце концов они упадут друг на друга и создадут яркий взрыв, видимый в созвездии Лебедя. В результате столкновения появиться особая красная новая звезда.

«Это один шанс на миллион, что вы можете «предсказать взрыв» звезды. Подобное никогда небыло сделано», - сообщил профессор астрономии Ларри Мольнар.

Мольнар изучал эту бинарную систему с 2013 года в содействии со студентами астрономии своего колледжа. На основе своих наблюдений цвета и яркости одной из двух звезд, исследователи определили что звезды в KIC 9832227 разделяют атмосферу и следовательно находятся очень близко друг к другу.

Более того, наблюдения показывают, что орбитальный период в бинарной системе становиться короче. Аналогичным образом вела себя система V1309 Скорпиона, до момента взрыва. Мольнар предполагает, что звезды объединятся в одну примерно к 2022 году, плюс минус один год.

Мольнар и его команда планирует использовать массив радиотелескопов в Нью-Мексико, инфракрасный телескоп Nasa на Гавайях и XMM-Newton рентгеновский космический телескоп Европейского космического агентства для изучения KIC 9832227 более подробно. Если все пройдет по плану, то астрономы впервые станут свидетелями слияния двух звезд.

Случившейся взрыв приведет к резкому изменению яркости звезды на ночном небе. Для ее наблюдения не понадобится телескоп, чтобы наблюдать катастрофу космического масштаба.

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