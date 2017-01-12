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Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 12 янв 11:17
В 2003 году НАСА засекло вспышку Красного карлика DG CVn, который находится в 60 св. годах от Земли. Оказалось, что небольшие звёзды могут рождать вспышки, превышающие яркость Солнца в несколько сот тысяч раз. Больше подробностей смотрите в новом видео.
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