Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца
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Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 12 янв 11:17
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В 2003 году НАСА засекло вспышку Красного карлика DG CVn, который находится в 60 св. годах от Земли. Оказалось, что небольшие звёзды могут рождать вспышки, превышающие яркость Солнца в несколько сот тысяч раз. Больше подробностей смотрите в новом видео.

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