Orbital ATK назначила дату старта космического грузовика Cygnus к МКС

Следующая доставка груза транспортным космическим кораблем Cygnus, производства компании Orbital ATK, на Международную космическую станцию, планирует осуществить 16 марта 2017 года. Об этом сотрудники Nasa заявили во вторник 10 января.

В качестве средства выведения послужит ракета-носитель Atlas 5 компании United Launch Alliance. Старт планируется осуществить с пусковой площадке расположенной на мысе Канаверал ВВС США во Флориде.

На борту космического грузовика будет находиться предметы снабжения Международной космической станции, материалы для проведения научных экспериментов и другие компоненты необходимые для обеспечения бесперебойной работы орбитальной лаборатории. Пусковое окно продолжительностью 30 минут откроется 16 марта в 12:29 по восточному времени.

В ноябре 2016 года, компания Orbital ATK, объявила что предстоящий старт космического корабля Cygnus к МКС будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Atlas 5, а не ракеты собственного производства под названием Antares.

Данное решение было вызвано необходимостью максимально увеличить объем поставок груза на борт МКС, а также поддержания графика рейсов к орбитальной лаборатории. Следующие рейсы к МКС, компания Orbital ATK планирует осуществлять при помощи собственной ракеты Antares со стартовой площадки на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

Orbital ATK успешно вернул к полетам ракету-носитель Antares, после неудачного старта в октябре 2014 года. За этот период компания успешно осуществила два запуска космического грузовика Cygnus на борту Atlas 5, в декабре 2015 и марте 2016.

Orbital ATK является одной из двух частных компаний (SpaceX является второй) которая в настоящее время пополняет запасы Международной космической станции от Nasa. Предстоящая миссия OA-7 является седьмой из 10 миссии по доставке груза на МКС в рамках контракта заключенного между Orbital ATK и Nasa.