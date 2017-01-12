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Запуск экспериментальной японской ракеты отложен

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 12 янв 08:39
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Старт был намечен на вторник, 10 января. Его цель – проверить самое малое орбитальное средство выведения, которое должно было доставить в космос спутник, сравнимый по размеру с обувной коробкой. Испытательный полет должен был продемонстрировать возможность недорогой доставки наноспутников в космос.

Запуск экспериментальной японской ракеты отложен

Модифицированная зондирующая ракета, названная SS-520-4, подготавливалась к пуску, намеченному на 23:48 по Гринвичу, но за несколько минут до старта последовало сообщение, что полет будет отложен из-за плохой погоды. Новая дата еще не объявлена.

SS-520-4 станет самой маленькой ракетой, которая предназначается для развертывания космических аппаратов на орбите. Высотой 9,5 метров, диаметром 52 сантиметра, SS-520-4 отправится в полет с мобильной системы запуска.

Проект финансируется из бюджета, его общая стоимость составила $3,5 миллиона. Пуск SS-520-4 – одноразовая демонстрация технологий, которые позволят создать дешевую пусковую установку по развертыванию крошечных спутников на орбите.

Пусковая установка основана на зондирующей ракете SS-520, двухступенчатом средстве, которое уже дважды осуществляло суборбитальные полеты в 1998 и 2000 гг. SS-520 способно поднять 140 кг исследовательской аппаратуры на высоту до 800 км за несколько минут.

Инженеры добавили третью ступень на SS-520, чтобы достигнуть орбитальных скоростей – 27000 км/час. SS-520-4 будет весить почти 2,9 тонны в запуске, где 2,2 тонны – это ракетное топливо. Первая ступень требует 1587 кг ракетного топлива, вторая и третья 325 кг и 78 кг соответственно. Ракета способна выводить космические аппараты в диапазон высот 180 - 1500 км.

На борту малого ракетоносителя разместится экспериментальный наноаппарат TRICOM-1. Весом в 3 кг он предназначен для проверки телекоммуникационных технологий и проведет несколько сеансов наблюдения Земли.

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