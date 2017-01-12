Неизвестный болид сгорел над Северной Россией

Метеорит сгорел над Архангельской областью, не достигнув поверхности Земли, вечером 8 января. Очевидцы наблюдали шар и вспышку в небе. Это событие не вызвало каких-либо последствий. Нет каких-либо поврежденных конструкций или пострадавших людей.

Его разрушение не вызвало изменений в работе наземной инфраструктуры. Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы над Онежским озером.

Однако представители Пулковской обсерватории еще не подтвердили, что космическое тело, которое пролетело над Архангельской областью, действительно метеорит. Очевидцы предполагают, что яркая вспышка в ночном небе могла быть кометой или секретным запуском ракеты.

Яркий огненный шар имел длинный световой шлейф, который потом разделился на две части. Некоторые в социальных сетях сообщали, что видели НЛО.

Падение метеоритов – это частое явление в это время года. 4 января можно было наблюдать метеорный поток Квандрантиды. Это космическое явление подобно другим интенсивным метеорным потокам – Персеиды, проходящим через Землю в августе, и Близнецы, который видим в декабре.