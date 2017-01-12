Разработка европейской частной многоразовой ракеты продолжится
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Разработка европейской частной многоразовой ракеты продолжится

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 12 янв 08:22
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Испанский ракетный производитель PLD Space сообщил, что получил новый транш на разработку своей суборбитальной ракеты Arion-1 с применением многоразовых технологий. Деньги на строительство выделила компания GMV, специализирующая на производстве наземной инфраструктуры слежения за спутниками.

Разработка европейской частной многоразовой ракеты продолжится

Arion-1 представляет собой керосиновую одноступенчатую ракету, использующую комбинацию парашюта и двигателя, чтобы приземлиться после поднятия 200-килограммовой полезной нагрузки на 250-километровую суборбитальную траекторию.

PLD идентифицирует Arion-1 как коммерческую суборбитальную пусковую установку, и как технологический демонстратор, где будут отработаны основные узлы для Arion-2, трехступенчатой пусковой установки, способной поднять до 150 кг груза на высоту 400 - 1200 км.

Первый запуск Arion-1 запланирован на 2018 год, Arion-2 полетит в 2020-ом. PLD Space планирует брать $35000 за 1 кг полезной нагрузки, или примерно $5 млн за запуск.

GMV пока остается единственным крупнейшим инвестором PLD Space, нынешний транш в размере 3 миллиона евро стал вторым (первый - $3,2 миллиона). Итого общая сумма капиталовложений достигла 6,7 миллионов евро.

Вторая инвестиция позволит PLD Space завершить разработку Arion-1 и всех объектов, необходимых для его изготовления, интеграции, тестирования и запуска. GMV разработает авиационные подсистемы для обоих носителей.

Основной космический бизнес GMV – это производство наземных систем, работающих с коммерческими телекоммуникационными спутниками. Доход компании в 2015 году превысил 125 миллионов евро, она сейчас также вовлечена в программу разработки пусковой установки «Вега-С» для Arianespace и проект IXV, направленный на создание возвращаемых космических аппаратов.

Первый полет Arion-1 начнется со стартовой площадки в юго-западной Испании, предназначенной для запусков зондирующих ракет и высотных воздушных шаров.

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