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Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 11 янв 21:12
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Астрономы, возможно, нашли новый способ для поиска планет за пределами нашей Солнечной системы.

Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты

Не совсем обычная тень, отбрасываемая на диске пыли и газа, окружающем молодую звезду TW Гидры, вероятнее всего свидетельствует о «невидимой» экзопланете, расположенной на орбите звезды в пределах протопланетного диска, сообщают астрономы в новом исследовании.

Исследовательская группа заметила тень после анализа данных полученных за 18 лет наблюдений данной звезды. TW Гидра удалена от Земли на расстояние примерно 192 световых года, а ее возраст примерно 10 млн лет. Изображения, полученные благодаря космическому телескопу Hubble, показывают, что тень вращается вокруг протопланетного диска (диаметр которого около 66 млрд км) с периодом один раз в 16 лет.

«Это самый первый протопланетный диск, изображение которого нам удалось получить, и, следовательно, у нас есть самая длинная история наблюдений, позволяющая увидеть интересный эффект», - сообщил ведущий автор исследования Джон Дебес из Института космического телескопа в Балтиморе. «Данная находка дает нам надежду, что подобный эффект может быть широко распространен в молодых звездных системах».

Джон Дебес и его коллеги по исследованию считают, что «невидимая» экзопланета является лучшим объяснением обнаруженной тени на протопланетном диске. Если они правы, сам инопланетный мир не отбрасывает тени: скорее всего сила тяжести планеты закрутила и наклонила внутреннюю часть газопылевого диска и заблокировал свет от звезды.  

Расчеты исследовательской команды показывают, что предполагаемая планета находится на расстоянии примерно 160 млн км от родительской звезды TW Гидра. Это расстояние почти сопоставимо с расстоянием от Земли до Солнца – 150 млн км. Планета слишком близко расположена к звезде, чтобы космический телескоп Hubble или любой другой телескоп смог получить изображение планеты. Также, предполагаемая планета должна быть примерно в пять раз массивнее Юпитера.

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