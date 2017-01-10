VLT будет искать экзопланеты вокруг Альфа Центавра
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VLT будет искать экзопланеты вокруг Альфа Центавра

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 10 янв 20:07
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Европейская Южная Обсерватория (ESO) подписала контракт с проектом Breakthrough Initiatives чтобы адаптировать приборы Очень Большого Телескопа (VLT) расположенного в Чилийской пустыне для поиска планет в соседней солнечной системе Альфа Центавра. Найденные планеты смогу стать мишенью для запуска к ним миниатюрных космических аппаратов, созданных в рамках проекта Breakthrough Starshot.

VLT будет искать экзопланеты вокруг Альфа Центавра

ESO в лице генерального директора Тима дэ Зуева, пописал соглашение с Питом Уорденом представителем проектов Breakthrough Initiatives. Соглашение предусматривает предоставление доступа к научному прибору VISIR установленный на телескопе VLT. С его помощью ученые планируют значительно повысить свои возможности в поисках потенциально обитаемых планет вокруг Альфа Центавра, ближайшей звездной системе к Земле. Начало работ планируется начать в 2019 году.

Открытие в 2016 году планеты под названием Проксима b вкруг звезды Проксима Центавра, третьей тусклой звезде в звездной системе Альфа Центавра, дает дополнительный импульс к началу подобных поисков.

Зная, где находится ближайшая экзопланета дает первостепенный интерес к проекту Breakthrough Starshot , научно-технической программы начатой в апреле 2016 года. Ее цель заключается в демонстрации концепции передачи импульса при помощи мощного лазера и придания тем самым космического аппарату огромной скорости. Данный проект предполагает создание подобного космического аппарата и отправка его в систему Альфа Центавра в течении одного поколения.

Обнаружение потенциально обитаемой экзопланеты является довольно сложной задачей, из-за чрезвычайной яркости звезды хозяина планетной системы, которая стремится подавить относительно тусклые планеты.  Один из способов решить эту задачу заключается в наблюдении планетной системы в диапазоне длин волн средней инфракрасной области, где тепловое свечение от планеты значительно уменьшает разрыв яркости между ней и родительской звездой. Однако даже в этом диапазоне длин волн, звезда в миллионы раз ярче, чем планеты. Поэтому для их обнаружения требуется специальные высокочувствительные научные приборы.

Научный прибор VISIR обладает подобной чувствительностью. Кроме того, адаптивная оптика, установленная на телескопе VLT позволит также значительно улучшить возможности астрономов в поисках потенциально обитаемых планет вокруг Альфа Центавра. Breakthrough Initiatives понесут практически все расходы, связанные с данным проектом, а ESO предоставит все необходимое оборудования и время для проведения наблюдений.

Следующим шагом научного сообщества в поисках экзопланет земного типа, станет наземный телескоп ESO под названием European Extremely Large Telescope (E-ELT) - Европейский чрезвычайно большой телескоп. Его возможности позволят увидеть экзопланету размером с Марс на орбите Альфа Центавра, а также другие потенциально обитаемые миры вокруг ближайших звезд.

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