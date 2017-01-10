Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13

Небольшой астероид пролетел рядом с Землей утром 9 января, спустя всего два дня после того как ученые впервые обнаружили космический камень.

Астероид, известный как 2017 AG13 пролетел рядом с нашей планетой, на расстоянии примерно половина дистанции между Землей и Луной. (В среднем расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составляет порядка 385 000 километров). Более подробно о пролете астероида 2017 AG13 можно узнать посмотрев видео представленное ниже.

По оценкам ученых, астероид 2017 AG13 имеет примерно от 11 до 34 километров в ширину. Известный Челябинский метеорит, упавший недалеко на Землю в феврале 2013 года имел куда более меньший размер, порядка 20 метров в диаметре.

Астероид 2017 AG13 был обнаружен благодаря программе Catalina Sky Survey 7 января 2017 года. Первоначальные наблюдения показывают, что его для обращения вокруг Солнца ему необходимо 347 земных суток. Его орбита гораздо более эллиптическая, чем у Земли. Расстояние до нашего светила в ближайшей точке составляет порядка 0,55 а.е. а в самой удаленной порядка 1,36 а.е. (1 а.е. – это расстояние от Земли до Солнца, что составляет порядка 150 млн км.)

Столь неожиданная находка 2017 AG13 показывает насколько человечество в настоящее время не защищено от подобных угроз. По мнению ученых ,миллионы астероидов курсируют в околоземном пространстве, однако в настоящее время известно только 15 000.

Но хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство известных астероидов не представляют угрозу нашей планете.