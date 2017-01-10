Четыре спутника НАСА пролетели на рекордно близком расстоянии!
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Четыре спутника НАСА пролетели на рекордно близком расстоянии!

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 10 янв 08:26
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Все мы любим наблюдать авиашоу, когда самолёты в составе группы совершают манёвры, будто они — единое целое. Но возможно ли такое в космосе? В ноябре 2016 года НАСА сблизило свои аппараты на рекордное расстояние, 7.2 км. Зачем? Смотрите новое видео!

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