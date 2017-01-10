Китай успешно запускает новый ракетоноситель
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии Curiosity возможно нашел органику на поверхности Марса 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды В начале 2017 года Nasa протестирует технологию «Exo-Brake» Сверхмассивная черная стала виновником появления яркой сверхновой На поверхности Цереры нашли воду Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона Астрономы увидели погодные явления на далекой экзопланете SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет Juno в третий раз сблизился с атмосферой Юпитера Обсерватория ALMA нашла две формирующиеся планеты SpaceX откладывает испытательные полеты пилотируемого корабля Dragon Воздушный старт Pegasus XL переносится Японская команда X Prize находит нового партнера Японский космический корабль HTV-6 прибыл к МКС
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Китай успешно запускает новый ракетоноситель

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 10 янв 08:11
1

Твердотопливная пусковая установка Kuaizhou-1А, способная совершенно изменить рынок запусков малых спутников, в понедельник, 9 января, осуществила свой первый коммерческий рейс с тремя небольшими аппаратами, предназначенными для сбора высококачественной видеоинформации и отработки новых коммуникационных технологий.

Китай успешно запускает новый ракетоноситель

Kuaizhou-1A запущен в 04:11 по Гринвичу с космического центра Цзючуань. Он достиг почти круговой полярной орбиты с параметрами: 528 х 543 км, наклонением 97,5 градусов.

Средство Kuaizhou, в переводе "Быстрый корабль", использует китайские технологии, примененные в баллистических ракетах. Для транспортировки и запуска требуется всего лишь небольшая мобильная платформа. Такой вариант позволяет резко уменьшить стоимость пуска и сократить время его подготовки.

Ранее Kuaizhou дважды летала на орбиту, оба раза с неизвестной правительственной полезной нагрузкой, скорее всего, предназначенной для военного использования. В этот раз китайские СМИ предоставили фото старта, сняв таким образом завесу секретности, окружающей предыдущие полеты Kuaizhou в 2013 и 2014 гг.

Версия Kuaizhou - 1A использовалась впервые. Имеет важные обновления, она может осуществить вывод нескольких аппаратов в космос с возможностью их развертывания на разных орбитах. Kuaizhou -1А специально предназначен для запусков малых спутников. Способен доставить 4-6 малых спутников на низковысотные орбиты общим весом до 300 кг, задействовав для этой цели всего 10 наземных операторов.

Полезная нагрузка

Среди трех спутников, доставленных на орбиту, самый важный – аппарат земного отображения JL-1, способный собрать высококачественную видеоинформацию в области лесоводства, защиты окружающей среды, транспорта и предотвращения стихийных бедствия для правительственных организаций учреждений. Он является частью созвездия "Цзилинь", коммерческих обсерваторий, и присоединится к первым двум кораблям, запущенных РН LongMarch-2D в 2015 году.

Два экспериментальных CubeSats под названием XS-Y1 и Caton-1 также были на борту Kuaizhou-1A. Их цель – отработка технологий низкоорбитальной УКВ связи и новой системы обмена данными.

Коммерческие старты Kuaizhou проводятся под управлением компании Expace, образованной в прошлом году. Она уже объявила о своем первом коммерческом контракте на $14,5 миллионов, согласно которому на орбиту полетят три космических корабля для китайского спутникового производителя. Зарубежные клиенты очень интересуются возможностями Kuaizhou и ее конкурентоспособной стоимостью. Сейчас Expace просит 10000$/1 кг полезной нагрузки, что почти вдвое ниже, чем у конкурентов.

Expace ведет переговоры со спутниковыми производителями в Азии, Европе и Латинской Америке. Компания намеревается захватить 20% глобального рынка запусков малых аппаратов к 2020 году. Expace – второй коммерческий поставщик услуг запуска в Китае после China GWI, которая продает пуски ракетоносителей семейства LongMarch для всех желающих доставить тяжелые спутники связи на геостационарную орбиту.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Китай успешно запустил уникальный спутник Китай успешно запустил уникальный спутник Инновационный спутник XPNAV-1 в среду, 10 ноября, отправился в космос на поиски рентгеновских сигналов от пульсаров, быстро вращающихся, суперплотных останков взорвавшихся звезд. Аппарат отработает новейшую технологию определения точного... Китай и коммерческий космос Китай и коммерческий космос В течение многих лет космическая программа Китая была засекречена. Доступ к космосу на протяжении длительного времени был открыт исключительно для государственного сектора. В этой области удалось достигнуть больших результатов. Но сейчас, похоже, в... Новая китайская ракета готовится к пуску в 2016 Новая китайская ракета готовится к пуску в 2016 Китай готовится к пуску ракеты нового поколения, благодаря которой можно будет быстро устанавливать на нее полезную нагрузку и осуществлять запуск, что позволит стране захватить существенную часть коммерческого спутникового рынка. Названная как... Китай запускает Tianhui-1C, собственный спутник наблюдения Земли Китай запускает Tianhui-1C, собственный спутник наблюдения Земли Китай успешно запустил ракету LongMarch-2D, на борту которой находился картографический сателлит Tianhui-1C в понедельник, 26 октября 2015. Старт имел место с космодрома Цзючуань и производился без какого-либо предварительного уведомления. Полет...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru