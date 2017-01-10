Китай успешно запускает новый ракетоноситель

Твердотопливная пусковая установка Kuaizhou-1А, способная совершенно изменить рынок запусков малых спутников, в понедельник, 9 января, осуществила свой первый коммерческий рейс с тремя небольшими аппаратами, предназначенными для сбора высококачественной видеоинформации и отработки новых коммуникационных технологий.

Kuaizhou-1A запущен в 04:11 по Гринвичу с космического центра Цзючуань. Он достиг почти круговой полярной орбиты с параметрами: 528 х 543 км, наклонением 97,5 градусов.

Средство Kuaizhou, в переводе "Быстрый корабль", использует китайские технологии, примененные в баллистических ракетах. Для транспортировки и запуска требуется всего лишь небольшая мобильная платформа. Такой вариант позволяет резко уменьшить стоимость пуска и сократить время его подготовки.

Ранее Kuaizhou дважды летала на орбиту, оба раза с неизвестной правительственной полезной нагрузкой, скорее всего, предназначенной для военного использования. В этот раз китайские СМИ предоставили фото старта, сняв таким образом завесу секретности, окружающей предыдущие полеты Kuaizhou в 2013 и 2014 гг.

Версия Kuaizhou - 1A использовалась впервые. Имеет важные обновления, она может осуществить вывод нескольких аппаратов в космос с возможностью их развертывания на разных орбитах. Kuaizhou -1А специально предназначен для запусков малых спутников. Способен доставить 4-6 малых спутников на низковысотные орбиты общим весом до 300 кг, задействовав для этой цели всего 10 наземных операторов.

Полезная нагрузка

Среди трех спутников, доставленных на орбиту, самый важный – аппарат земного отображения JL-1, способный собрать высококачественную видеоинформацию в области лесоводства, защиты окружающей среды, транспорта и предотвращения стихийных бедствия для правительственных организаций учреждений. Он является частью созвездия "Цзилинь", коммерческих обсерваторий, и присоединится к первым двум кораблям, запущенных РН LongMarch-2D в 2015 году.

Два экспериментальных CubeSats под названием XS-Y1 и Caton-1 также были на борту Kuaizhou-1A. Их цель – отработка технологий низкоорбитальной УКВ связи и новой системы обмена данными.

Коммерческие старты Kuaizhou проводятся под управлением компании Expace, образованной в прошлом году. Она уже объявила о своем первом коммерческом контракте на $14,5 миллионов, согласно которому на орбиту полетят три космических корабля для китайского спутникового производителя. Зарубежные клиенты очень интересуются возможностями Kuaizhou и ее конкурентоспособной стоимостью. Сейчас Expace просит 10000$/1 кг полезной нагрузки, что почти вдвое ниже, чем у конкурентов.

Expace ведет переговоры со спутниковыми производителями в Азии, Европе и Латинской Америке. Компания намеревается захватить 20% глобального рынка запусков малых аппаратов к 2020 году. Expace – второй коммерческий поставщик услуг запуска в Китае после China GWI, которая продает пуски ракетоносителей семейства LongMarch для всех желающих доставить тяжелые спутники связи на геостационарную орбиту.