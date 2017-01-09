Hubble обеспечивает «дорожную карту» для зондов Voyager

Два космических корабля Nasa под названием Voyager в настоящее время мчаться через неизведанную территорию за пределы нашей Солнечной системы. По пути они занимаются измерениями межзвездной среды, а космический телескоп Hubble обеспечивает им «дорожную карту» - путем изучения материла вдоль будущей траектории зондов.

Предварительный анализ данных полученных при помощи космического телескопа Hubble показывают богатую и сложную межзвездную экологию, содержащую несколько облаков водорода с добавкой других элементов. Данные телескопа Hubble совместно с данными полученными с двух зондов Voyager, дает ученым новое понимание того, как наше Солнце проходит через межзвездное пространство.

«Это отличная возможность сравнить данные полученные непосредственно на месте исследования благодаря работе зондов Voyager и телескопических измерений полученных при помощи телескопа Hubble», - сообщил руководитель исследования Seth Redfield из Уэслианского Университета, штат Коннектикут.

«Космические зонды Voyager исследуют крошечные участки межзвездного пространства, путешествую по нему со скоростью примерно 60 000 км/ч. Однако мы понятия не имеем, являются ли изученные участки типичными или редкими для межзвездного пространства. Наблюдения космического телескопа Hubble на более глубокие расстояния позволяет более широко взглянуть на эту картину», - добавил он.

Астрономы надеются, что наблюдения, произведенные космическим телескопом Hubble, помогут им характеризировать физические свойства локальной межзвездной среды.

Космические зонды Voyager 1 и 2 были запущены Nasa в 1977 году. Их задача заключалась в исследовании внешних планет солнечной системы – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В настоящее время они заняты изучением внешней области солнечной системы.

Voyager 1 в настоящее время удален от Земли на расстояние примерно 21 млрд. километров, что делает его самым удаленным объектом созданным человечеством за всю его историю. Примерно через 40 000 лет, он пройдет на расстоянии 1,6 световых лет от Земли Gliese 445 в созвездии Жирафа. Его близнец Voyager 2, удален от Земли на расстояние 10,5 млрд километров, и через 40 000 лет пройдет на расстоянии 1,7 световых лет от звезды Ross 248.

В течении следующих 10 лет космические зонды будут проводить измерения межзвездного материла , магнитных полей и космических лучей вдоль своего пути следования. Космический телескоп Hubble будет дополнять полученные результаты от зондов, путем изучения межзвездной структуры вдоль их маршрутов следования.

Каждая линия визирования, которую будет изучать Hubble «подсвечена» рядом расположенными звездами. Благодаря их свету, спектрограф космического телескопа будет измерять, как различные частички межзвездного материала поглощают некоторые части светового спектра, оставляя тем самым своеобразные «отпечатки пальцев», по которым можно определить какой именно материл расположен в этом месте.

Первые данные говорят о том, что космический зонд Voyager 2 покинет межзвездное облако образованное нашим Солнцем примерно через пару тысяч лет. Еще около 90 000 лет понадобиться, чтобы преодолеть второе облако образованное другой звездой для достижения третьего облака.

Кроме этого, гелиосфера (область околосолнечного пространства) сжимается, когда Солнце движется через плотный материал, но расширяется когда звезда проходит через вещество с низкой плотностью. Это расширение и сокращение связано с взаимодействием между внешним давлением звездного ветра, состоящего из потока заряженных частиц, и давлением межзвездного вещества окружающего звезду.

«Я действительно заинтригован взаимодействием между звездами и межзвездными средами. Такого рода взаимодействия происходят вокруг большинства звезд, и оно представляет собой динамический процесс», -добавил Seth Redfield.