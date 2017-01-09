Старт Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT откладывается
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Старт Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT откладывается

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 09 янв 10:43
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Возвращение к полетам ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX придется подождать до конца недели. В настоящее время известно, что компания работает над пуском, который должен состояться в 17:54 GMT, 14 января 2017 года. Данная дата была также подтверждена заказчиком запуска, компанией Iridium Communications.

Старт Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT откладывается

SpaceX планировала осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 10 спутниками Iridium NEXT на борту, в понедельник 9 января в 18:22 GMT, с стартового комплекса расположенного на базе ВВС США Вандерберг. В преддверии старта, 5 января, компания выполнила успешное статическое огневое испытание Falcon 9.

В качестве основной причиной переноса старта, была названа плохая погода. Прогнозы Национальной метеорологической службы на 14 января ожидаются более удачными, что дает неплохой шанс на осуществление пуска.

SpaceX надеется вернуть к полетам Falcon 9 после взрыва произошедшего во время статического огневого испытания, 1 сентября 2016 года, который уничтожил не только ракету-носитель и полезную нагрузку, но серьезно повредил стартовую площадку.

Причиной аварии согласно результатам расследования компании послужило повреждение одного из трех баков гелия, находящегося в баке жидкого кислорода во второй ступени ракетоносителя. Компания и ранее указывала, что повреждение и последующее разрушение гелиевого бака, или COPV, стало главной причиной аварии.

Федеральное управление гражданской авиации одобрило шесть стартов с базы Вандерберг для доставки на орбиту 10 спутников Iridium NEXT в каждом.

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