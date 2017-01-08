Личный кабинет
Это интересно
Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии Curiosity возможно нашел органику на поверхности Марса 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды В начале 2017 года Nasa протестирует технологию «Exo-Brake» Сверхмассивная черная стала виновником появления яркой сверхновой На поверхности Цереры нашли воду Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона Астрономы увидели погодные явления на далекой экзопланете SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет Juno в третий раз сблизился с атмосферой Юпитера Обсерватория ALMA нашла две формирующиеся планеты SpaceX откладывает испытательные полеты пилотируемого корабля Dragon Воздушный старт Pegasus XL переносится Японская команда X Prize находит нового партнера Японский космический корабль HTV-6 прибыл к МКС
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Новые миссии Nasa
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 08 янв 21:53
4 Января этого года НАСА объявило о подготовке двух новых миссий: Люси, которая исследует Троянцев около Юпитера, и Психея, которая займётся изучением металлического астероида (16)Психея.
Добавить комментарий