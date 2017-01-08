Новые миссии Nasa
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Новые миссии Nasa

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 08 янв 21:53
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4 Января этого года НАСА объявило о подготовке двух новых миссий: Люси, которая исследует Троянцев около Юпитера, и Психея, которая займётся изучением металлического астероида (16)Психея.

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