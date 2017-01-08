Китай стремительно становится космической сверхдержавой

Новые направления деятельности в области освоения внеземного пространства были оглашены Китаем, страны, которая стремительно стала космической сверхдержавой, основываясь в основном на национальных ресурсах и специалистах.

Новая стратегия, названная «Космические действия Китая в 2016-20 гг.», стала четвертой, опубликованной Государственным советом, после реализации трех предыдущих, оглашенных в 2000, 2006 и 2011 гг. Стратегия излагает видение Китая на исследования, инновационную деятельность, отбор и подготовку кадров в этой области. Какие основные направления обозначены в новой стратегии?

Мирное использование космоса

Китай всегда настаивает на принципе использования космоса исключительно в мирных целях, и выступает против гонки вооружений. Страна планирует использовать внеземные ресурсы разумным способом и будет принимать эффективные меры по защите околоземного пространства в интересах всего человечества.

В ближайшие пять лет Китай будет придерживаться концепции инновационного развития отрасли, привлекая экологически чистые технологии, а также содействовать всестороннему развитию науки и техники, чтобы способствовать как национальному экономическому развитию, так и повышению благосостояния человечества.

Фантастический прогресс с 2011 года

Новые разработки будут способствовать постоянному усовершенствованию космической инфраструктуры. Также планируется выполнение таких главных проектов, как пилотируемые полеты, лунное зондирование, навигационная система BeiDou, система наблюдения Земли, разработка новых ракетоносителей.

Уже удалось осуществить 86 пусков ракетоносителей семейства LongMarch, отправив более 100 аппаратов на целевую орбиту в период 2011-16 гг. Совсем недавно, в сентябре и октября 2016-го, произведен запуск лаборатории Tiangong-2 и пилотируемого корабля Shenzhou-11, которые успешно состыковались на орбите.

Экипаж провел 33 дня за пределами Земли, решая научные и технологические задачи. Проведенная экспедиция позволила Китаю освоить не только технологии по длительному пребыванию людей на орбите, но и связанные с длительной наземной поддержкой полета.

В 2016 году всего лишь один неудачный старт в августе не позволил Китаю разделить лидерство с Америкой по количеству успешных орбитальных запусков. Страна смогла провести 22 орбитальных старта, так же как и США, но у Америки все предпринятые запуски были успешны.

Задачи на ближайшие пять лет

Китай продолжит свой лунный проект, основным приоритетом является высадка людей на поверхность нашего спутника. Уже в следующем году страна осуществит миссию Chang'e-4, во время которой аппарат, построенный руками человека, приземлится на противоположной стороне Луны.

Chang'e-4 впервые свяжется со спутником-ретранслятором, расположенном во второй точке Лагранжа. В дальнейшем будет предпринята попытка автоматического взятия образца с обратной стороны Луны и возвращения его на Землю.

Первый зонд к Марсу должен полететь к 2020 году и отработать ключевые технологии, позволяющие закрепиться на орбите Марса, приземлиться и спустить вездеход на поверхность. Среди приоритетных целей в области освоения межпланетного пространства – возвращение образцов грунта с Марса, исследование астероида и системы Юпитера.

Китай планирует сформировать сеть BeiDou, состоящую из 35 спутников для оказания глобальных навигационных услуг к 2020 году, и начать предоставлять основные услуги странам, расположенным вдоль Великого шелкового пути.

Будут активизированы проекты по созданию мощных ракетоносителей. Прорывы ожидаются в создании как ракетных систем в целом, так и двигателей повышенной тяги на жидком кислороде и керосине.

Международное сотрудничество

С 2011 года заключено 43 договора и 29 меморандума с космическими агентствами и международными организациями. Китай принял участие в соответствующих программах, предложенных ООН и другими международными организациями, неоднократно выступал за коммерческое сотрудничество в космосе. Очевидно, что эти меры дали положительные результаты.

В следующие пять лет Китай продолжит обширное международное сотрудничество в таких ключевых областях, как строительство спутникового созвездия BRICS по зондированию Земли, создание Космического информационного коридора.

Космическая отрасль страны родилась 60 лет назад, а в прошлом году, 24 апреля, стал отмечаться, как Национальный день космоса. Это только одна деталь, но она в очередной раз подтверждает новаторский дух и энтузиазм китайской программы по исследованию внеземного пространства.