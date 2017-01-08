Arianespace планирует 12 полетов на 2017 год

Для европейского провайдера космических запусков новый год начался более чем успешно. Два спутниковых оператора – люксембургский Intelsat и японский SKY – подписали 4 января контракты на запуск своих телекоммуникационных спутников. Старт для первого планируется на вторую половину 2018-го, для второго еще через год.

Также в наступившем году Arianespace планирует повторить свой рекорд в 12 запусков, который был установлен в 2015 году. Правда стоит отметить, что и на прошлый год планировалось 12 пусков, но проблемы с отгрузкой задержали старт DSN-1, японского военного спутника связи (при транспортировке на космический центр в Куру аппарат получил повреждения).

Запланированные полеты состоят из семи запусков ««Ариан-5», трех «Веги» и двух «Союз СТ-Б» (российский «Союз-2», но с измененным носовым обтекателем). Сюда войдет и второй старт «Ариан-5» с четырьмя навигационными спутниками Galileo, объединенный полет нескольких аппаратов Inmarsat/Hellas-Sat и Europasat/Hellas-Sat-3 для оператора Inmarsat (кстати, именно с этим рейсом связан отказ оператора от услуг SpaceX из-за длительных задержек пуска Falcon Heavy).

Arianespace сообщил о 1,4 миллиардах евро дохода за прошедший год и портфеле заказов, стоящем 5,2 миллиардов евро. Большая часть этого портфеля, состоящего из 55 запусков, принадлежит интернет-компании OneWeb, для нее заказан 21 полет РН «Союз СТ-Б». Arianespace уже сообщил, что первый пуск для OneWeb произойдет до середины 2018 года.

Arianespace откроет год стартом ракетоносителя «Союз СТ-Б» с немецким спутником связи Hispasat-36G. Этот рейс первоначально планировался на 2013 год, но все время переносился из-за производственных проблем.