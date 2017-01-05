Тесты на виброустойчивость на телескопе James Webb возобновятся в январе
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Тесты на виброустойчивость на телескопе James Webb возобновятся в январе

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 05 янв 14:31
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Испытания на виброустойчивость – одни из многих, которые должны быть проведены перед тем, как любой космический аппарат с научным оборудованием покинет пределы Земли. Они позволяют убедиться, все приборы и системы готовы для запуска.

Тесты на виброустойчивость на телескопе James Webb возобновятся в январе

Во время испытаний на виброустойчивость 3 декабря, датчики, присоединенные к телескопу, обнаружили неожиданную реакцию аппаратных средств, что привело к автоматическому их прекращению.

Во время стандартного тестирования космического телескопа, проводимого 3 декабря, несколько из 100 датчиков обнаружили небольшое движение конструкции. Это стало причиной прекращения испытаний на виброустойчивость.

С тех пор, команда инженеров и ученых проанализировали много потенциальных сценариев, приводящих к подобному результату, и приблизились к определению и устранению причин возникшего движения.

Они провели визуальные и ультразвуковые тесты конструкции, которые показали ее целостность и неповрежденность. В настоящий момент принято решение возобновить испытания в январе.

Вибрационные и акустические испытания позволяют убедиться, что конструкция и оборудование не будет повреждено во время запуска, когда возникают высокие уровни вибрации. Тест на виброустойчивость проводится как относительно отдельных частей, так и всей конструкции в целом, и позволяет изучить и устранить все проблемы перед стартом, который намечен с французской Гвианы в 2018 году.

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