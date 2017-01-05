SpaceX в очередной раз возвращается к полетам

SpaceX планирует возобновить старты Falcon-9 уже 8 января после завершения четырехмесячного расследования взрыва на стартовой площадке, уничтожившего Falcon-9 и полезную нагрузку.

В недавнем заявлении, компания сообщила, что взрыв был вызван повреждением одного из трех баков гелия, находящегося в баке жидкого кислорода во второй ступени ракетоносителя. Компания и ранее указывала, что повреждение и последующее разрушение гелиевого бака, или COPV, стало главной причиной аварии.

Каждый COPV конструктивно состоит из алюминиевого корпуса, окруженного углеродистым композитом. Другие два COPV, оставшиеся после взрыва Falcon-9, имели деформацию алюминиевого корпуса, хотя о причине, вызвавшей деформацию, пока не сообщается.

SpaceX сообщила, что деформация сама по себе не привела к повреждению бака, но стала причиной образования пустот между корпусом и композитом, куда, скорее всего, проник жидкий кислород.

Если кислород под давлением окажется в этих пустотах, произойдет его замораживание вследствие низкой температуры корпуса гелиевого бака. Замороженный кислород и мог стать причиной разрушения, как корпуса, так и композита.

SpaceX представила еще несколько потенциальных причин аварии, но все они приводили к одному сценарию. Было выдвинуто несколько версий разрушения COPV, все из которых связаны с накоплением криогенного жидкого кислорода под композитом и последующим его замерзанием.

При возврате к полету планируется трансформировать процедуру заправки топливом ракетоносителя и не проводить конструктивные изменения в COPV. Во время заправки будет использовать более теплый гелий, изменится сам процесс его загрузки в баки. Пока не ясно, как повлияют эти изменения на процесс подготовки или производительность транспортного средства.

Нынешняя версия Falcon-9 v.1.2 использует так называемые «переохлажденные» компоненты ракетного топлива, где жидкий кислород находится в состоянии близком к замерзанию, таким образом достигается его высокая плотность и повышаются рабочие характеристики носителя. Компоненты ракетного топлива загружаются в Falcon-9 непосредственно перед запуском.

Эти процедурные изменения предназначены только для краткосрочной перспективы. В долгосрочной перспективе все же планируются конструктивные изменения в COPV, чтобы предотвратить образования пустот и более быстро производить заправку топливом, но пока не ясно, когда начнутся эти работы. Временное решение позволит возобновить и провести семь пусков, которые не состоялись до конца года из-за сентябрьского взрыва.

Первый из них – пуск 10 спутников Iridium, намеченный на 8 января с авиабазы Ванденберг. Сам мобильный оператор Iridium доволен результатами расследования катастрофы и предпринимаемыми действиями по возврату к полетам. SpaceX сейчас ожидает выдачи лицензии от Федеральной авиационного агентства, которое уже получило и рассматривает отчет компании относительно произошедшего взрыва.

Если SpaceX успешно возвращается к полету, следующий пуск со спутником связи EchoStar-23 произойдет в конце января. Он будет примечателен тем, что впервые состоится с пускового комплекса №39A, который подготавливается для стартов пилотируемого корабля Dragon-2 и тяжелого носителя Falcon Heavy. SpaceX будет использовать эту площадку и для других стартов Falcon-9 пока не отремонтирует комплекс №40, разрушенный сентябрьским взрывом.