Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы
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Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 30 дек 10:49
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Миссия NEOWISE космического агентства Nasa недавно обнаружила несколько небесных объектов движущихся в нашем регионе. Один из объектов в настоящее время пока еще не определен и у астрономов нет четкого понимания комета это или астероид. Второй объект определенно комета и его можно будет увидеть в бинокль уже на следующей неделе.

Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы

Объект под названием 2016 WF9 был обнаружен проектом NEOWISE 27 ноября 2016 года. Его орбита будет пролегать по живописным уголкам нашей Солнечной системы. В настоящее время он приближается к орбите Юпитера. В течении 4,9 земных лет он пройдет главный пояс астероидов, после чего развернется внутри орбиты Земли и направится обратно к внешней части Солнечной системы.

2016 WF9 приблизиться на минимальное расстояние к Земле 25 февраля 2017 года. Максимально близкая точка орбиты объекта будет расположена примерно в 51 млн. километров от нашей планеты. Траектория объекта хорошо изучена, поэтому он не представляет никакой опасности для нашей планеты или Луны в обозримом будущем.

Про объект WF9 2016 астрономы знают достоверно только то что он достаточно велик: примерно от 0,5 до 1 километра в поперечнике.

Кроме этого его поверхность достаточно темная, так как отражает всего несколько процентов солнечного света. Орбита объекта напоминает орбиту кометы, однако отсутствие газо-пылевого хвоста не дает права говорить об объекте как о комете.

Другой объект, обнаруженный NEOWISE месяцем ранее, вероятнее всего является кометой, так как по мере приближения к Солнцу начал образовываться хвост. Это комета C/2016 U1 NEOWISE имеет все шансы быть увиденной даже в небольшой бинокль, однако мы не можем быть в этом уверены на 100 %, так как яркость кометы вещь не предсказуемая.

Из северного полушария в течении первой недели 2017 года, комета C/2016 U1 NEOWISE будет находиться в юго-восточной части небосвода незадолго до рассвета. Она будет двигаться дальше на Юг и достигнет ближайшей точки к Солнцу внутри орбиты Меркурия, 14 января 2017 года, после чего отправиться в обратный путь протяженностью тысячи лет. Так же как и 2016 WF9, комета C/2016 U1 NEOWISE не представляет опасности для нашей планеты.

Миссия NEOWISE заключается в поиске астероидов и комет при помощи инфракрасного космического телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). После обнаружения более чем 34 000 астероидов во время своей первоначальной миссии, в декабре 2013 года началась миссия NEOWISE которая предназначена для поиска астероидов и комет которые могут создать опасность для нашей планеты.

Благодаря программе NEOWISE был определены траектории и размеры 31 одного околоземного объекта, орбиты которых пролегали от Земли в переделах 20 лунных расстояний.

Космический телескоп WISE, завершил уже 7 год научной работы на орбите Земли после своего старта 14 декабря 2009 года.

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