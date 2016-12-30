Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы

Миссия NEOWISE космического агентства Nasa недавно обнаружила несколько небесных объектов движущихся в нашем регионе. Один из объектов в настоящее время пока еще не определен и у астрономов нет четкого понимания комета это или астероид. Второй объект определенно комета и его можно будет увидеть в бинокль уже на следующей неделе.

Объект под названием 2016 WF9 был обнаружен проектом NEOWISE 27 ноября 2016 года. Его орбита будет пролегать по живописным уголкам нашей Солнечной системы. В настоящее время он приближается к орбите Юпитера. В течении 4,9 земных лет он пройдет главный пояс астероидов, после чего развернется внутри орбиты Земли и направится обратно к внешней части Солнечной системы.

2016 WF9 приблизиться на минимальное расстояние к Земле 25 февраля 2017 года. Максимально близкая точка орбиты объекта будет расположена примерно в 51 млн. километров от нашей планеты. Траектория объекта хорошо изучена, поэтому он не представляет никакой опасности для нашей планеты или Луны в обозримом будущем.

Про объект WF9 2016 астрономы знают достоверно только то что он достаточно велик: примерно от 0,5 до 1 километра в поперечнике.

Кроме этого его поверхность достаточно темная, так как отражает всего несколько процентов солнечного света. Орбита объекта напоминает орбиту кометы, однако отсутствие газо-пылевого хвоста не дает права говорить об объекте как о комете.

Другой объект, обнаруженный NEOWISE месяцем ранее, вероятнее всего является кометой, так как по мере приближения к Солнцу начал образовываться хвост. Это комета C/2016 U1 NEOWISE имеет все шансы быть увиденной даже в небольшой бинокль, однако мы не можем быть в этом уверены на 100 %, так как яркость кометы вещь не предсказуемая.

Из северного полушария в течении первой недели 2017 года, комета C/2016 U1 NEOWISE будет находиться в юго-восточной части небосвода незадолго до рассвета. Она будет двигаться дальше на Юг и достигнет ближайшей точки к Солнцу внутри орбиты Меркурия, 14 января 2017 года, после чего отправиться в обратный путь протяженностью тысячи лет. Так же как и 2016 WF9, комета C/2016 U1 NEOWISE не представляет опасности для нашей планеты.

Миссия NEOWISE заключается в поиске астероидов и комет при помощи инфракрасного космического телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). После обнаружения более чем 34 000 астероидов во время своей первоначальной миссии, в декабре 2013 года началась миссия NEOWISE которая предназначена для поиска астероидов и комет которые могут создать опасность для нашей планеты.

Благодаря программе NEOWISE был определены траектории и размеры 31 одного околоземного объекта, орбиты которых пролегали от Земли в переделах 20 лунных расстояний.

Космический телескоп WISE, завершил уже 7 год научной работы на орбите Земли после своего старта 14 декабря 2009 года.