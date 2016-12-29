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Космическая среда №145 от 28 декабря 2016
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 29 дек 10:14
Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 145. В программе от 28 декабря 2016 года:
- «Спектр-РГ»: Прибытие телескопа ART-XC.
- Соглашение Роскосмоса с Самарской областью.
- Итоги года 2016: Годовой полёт, Запуск «Экзомарс», Космодром «Восточный», Посадка Falcon 9, «Juno» у Юпитера, «Osiris-REX» на астероид, Завершение миссии «Rosetta», Первая тяжелая ракета Китая.
- Астрофото недели: «Колесо Телеги», Ёлочная игрушка в космосе, «Рождественская ёлка».
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