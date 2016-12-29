Космическая среда №145 от 28 декабря 2016

Читайте также:

Космическая среда №144 от 14 декабря 2016

Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса. Выпуск 144. В программе от 14 декабря 2016 года: - Робот «Федор» «похудеет» для космических полётов. - Японский грузовик и «сборщик...

Космическая среда от 24 декабря 2014 года.

Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса. Выпуск 87. В программе 24 декабря 2014 года: - «Ангара А5» полетала - Школа им. Гагарина в Севастополе - «Ресурс-П» №2 перед стартом -...

Космическая среда от 21 января 2015

Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса. Выпуск 88. В программе 21 января 2015 года: - 15 «Союзов» в 2015 году - Зонд «Новые Горизонты» - Программа «Экзомарс» -...

Космическая среда от 15 апреля 2015

Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса. Выпуск 98. В программе 15 апреля 2015 года: - Итоги и перспективы Роскосмоса - Запуск Dragon к МКС - День Рождения Михаила Корниенко - Планы по имитации - Одной...