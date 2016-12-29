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От «Протона» до «Ангары»
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 29 дек 10:06
Расширенная версия фильма "100 лет опережая время". Хронометраж - 27 минут.
В эти дни два года назад с универсального стартового комплекса космодрома Плесецк состоялся первый испытательный запуск новой тяжелой российской ракеты-носителя «Ангара-А5», созданной в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. В 2016 году легендарному Центру исполнилось 100 лет.
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