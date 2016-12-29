От «Протона» до «Ангары»

Читайте также:

ILS объявляет о подписании первого контракта на пуск «Ангары-1.2»

International Launch Services сообщил, что недавно подписал с Южно-корейским институтом контракт на первый коммерческий старт «Ангары 1.2» со спутником наблюдения KOMPSAT-6, с космодрома «Плесецк». Его планируется осуществить...

РН «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк.

РН «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк.Сегодня 23 декабря состоялось долгожданное событие в области отечественного ракетостроения. Произведен первый испытательный полет ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара...

Первый пуск РКН Ангара-А5 тяжелого класса.

23 декабря 2014 года в 08:57 по московскому времени состоялся первый пуск испытательной ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса с космодрома «Плесецк»....

РН «Ангара-А5» в 2016 году впервые доставит спутник на орбиту

Сегодня 3 июня, руководитель центра имени Хруничева рассказал о предстоящих планах новой ракеты-носителя тяжелого класса «Анагара-А5». По его словам старт новейшей российской ракеты состоится в 2016 году и вероятнее всего на орбиту будет...