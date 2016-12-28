Следующий полет РН «Протон» опять переносится

Запуск российского РН «Протон» переносится минимум на январь с целью осуществить дополнительные проверки трехступенчатого стартового ускорителя и его разгонного блока «Бриз - М». Полет, организованный ILS, американским провайдером коммерческих пусков, переносился уже неоднократно в этом году.

Ракета, как предполагалось, должна стартовать 28 декабря (первоначальная дата – начало года) с EchoStar – 21, спутником связи для мобильного оператора EchoStar, находящегося в Ирландии. После первого переноса старта EchoStar - 21 поместили на хранение на производственных площадях компании. Вновь телекоммуникационный спутник отгрузили на Байконур в ноябре, для подготовки к декабрьскому запуску.

На Байконуре его заправили топливом, а затем 6871-килограммовый аппарат интегрировали с разгонным блоком «Бриз - М» и поместили в носовой обтекатель. Старт запланировали на 22 декабря, потом его отложили на 28 декабря, теперь Роскосмос сообщил о пуске не ранее января.

Роскосмос сообщил, что последняя задержка необходима для проведения дополнительных проверок ракеты-носителя и разгонного блока. Некоторые эксперты утверждают, что «Протон» будет демонтирован, а одну из его ступеней отгрузят назад на завод Хруничева. Правда, производитель носителя категорически отметил, что все разговоры о продолжительном переносе старта не соответствуют действительности.

«Протон»/»Бриз - М» собираются доставить тяжеловесный спутник на геопереходную орбиту с перигеем 2300 км и апогеем в 35786 км. Далее его собственная двигательная установка скруглит орбиту до 36000 км, после чего начнется базовый 15-летний полет.

Запуск EchoStar- 21 станет первым для «Протон»/»Бриз - М» с 9 июня, когда ракетоноситель успешно разместил на орбите Intelsat-31 для Латинской Америки. Но двигатели второй ступени тогда отключились преждевременно, и только разгонный блок, отработавший дольше, чем необходимо, позволил преодолеть нехватку скорости. Несмотря на успешное развертывание, полеты РН «Протон» прекращены, с тех пор происходило расследование причин проблемы.