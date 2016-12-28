Исследование Пояса Койпера продолжается
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Исследование Пояса Койпера продолжается

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 28 дек 15:17
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В конце 2016 года завершится один интересный симметричный момент в миссии New Horizons, который позволяет сказать, где она недавно была и куда идет. Два года назад New Horizons пробуждался ото «сна», чтобы начать подготовку к сближению с Плутоном. И осталось почти два года до исторического исследования самого дальнего мира, когда-либо изучаемого человеком. Сейчас, в конце 2016 года, зонд находится на полпути между этими двумя контрольными ориентирами.

Исследование Пояса Койпера продолжается

В октябре была завершена 16-месячная передача всей информации, полученной во время пролета системы Плутона. И теперь он на пути к следующему сближению, которое достигнет кульминации 1 января 2019-го во время прохода объекта Пояса Койпера (КВО), названного 2014 MU69 и находящегося в 1,5 млрд км от Плутона.

Сейчас все системы и приборы на борту New Horizons исправны. Предстоящий год начнется с наблюдений за несколькими карликовыми объектами, камерой LORRI в январе. Все запланированные исследования предназначены, чтобы лучше понять их орбиты, свойства поверхности, форму, наличие спутников или колец.

Эти наблюдения нельзя сделать какой-либо наземной обсерваторией, или космическим телескопом Hubble. Эту работу может выполнить только New Horizons.

В январе начнутся исследования пыли и заряженных частиц в Поясе Койпера, а также ученые попытаются выяснить, как водород проникает в обширную оболочку, окружающую Солнечную систему, названную гелиосферой.

В феврале будет проведена небольшая коррекция траектории (скорость зонда увеличат на 0,5 м/сек). В марте, как только все данные, собранные в январе, вернутся на Землю, New Horizons будет введен в режим "сна", впервые с 2014 года. Он продлится до сентября, когда начнется очередной этап наблюдений за KBO.

Во время "сна" инженера начнут разрабатывать последовательность управляющих команд для сближения с MU69 2014. Перед пролетом системы Плутона, такая работа продлилась с 2009 – 2013 гг. На разработку последовательности потребуется 18 месяцев. Сближение с 2014 MU69 начнется в июле 2018-го.

Если New Horizons все же достигнет цели через два года, будет установлен уникальный рекорд – начнется изучение самого дальнего мира, когда-либо исследуемого человеком, находящегося в 6,75 млрд км от Земли!

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