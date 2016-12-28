Airbus DS и РКК «Энергия» изготовят новую спутниковую платформу

Самая крупная европейская космическая компания Airbus DS разработает и изготовит инновационную платформу для спутников среднего класса в сотрудничестве с РКК «Энергия», которая является одной из ведущих фирм космической отрасли России, и основным разработчиком РКТ.

Платформа станет последним из всех продуктов, созданных благодаря сотрудничеству двух индустриальных гигантов, именно поэтому у нее до сих пор нет названия. Она предназначена для производства геостационарных коммерческих спутников.

Во время проектирования спутниковой платформы компании консультировались с потенциальными клиентами, чтобы разработать продукт в соответствии с требованиями российского и международного рынка.

Две компании планируют принять участия в нескольких программах с новой платформой уже в ближайшие два года.

Совсем недавно, в феврале, Airbus DS, «РКС», «Энергия» и «Синертек» заключили еще одно соглашение о разработке гражданских коммерческих спутников и расширении производственных мощностей в России.

Согласно соглашению закупка гражданских спутников будет проводиться без каких-либо ограничений, имеются в виду санкции против России. Покупка Европейским Союзом компонентов спутников связи, произведенных в России, не являются предметом санкций.

Это может показаться удивительным, но никогда не возникало каких-либо проблем, потому что под санкции попадает приобретение элементов, которые могут использоваться в интересах Министерства обороны. А цели спутников, созданных в соответствие с подписанным соглашением, – исключительно коммерческие.

Также Airbus не предвидит каких-либо новых ограничений, связанных с доставкой электронных комплектующих в Россию. Компания планировала использовать китайские комплектующие в производстве спутников в России, однако отказалась от этой идеи ввиду их низкого качества.