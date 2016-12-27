Ученые о космосе: Новая карта Вселенной
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Ученые о космосе: Новая карта Вселенной

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 27 дек 21:25
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Один из лидеров мировой астрофизики, академик РАН Рашид Алиевич Сюняев рассказывает о проекте «Спектр-РГ». Это международная орбитальная астрофизическая обсерватория, которая будет изучать Вселенную в гамма- и рентгеновском диапазоне энергий.

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