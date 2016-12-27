Ученые о космосе: Новая карта Вселенной

О важности миссии "Луна-25" проекта "Луна-Глоб" в ближайшие годы, рассказывает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Игорь Митрофанов...

Земля - колыбель жизни во Вселенной. Рассказывает заместитель директора Института прикладной геофизики по научной работе, профессор, доктор биологических наук Антон Сыроежкин....

Ученые о космосе: Земля - колыбель жизни во Вселенной

В НПО им. С.А. Лавочкина завершается подготовка и испытания астрофизической обсерватории «Спектр- РГ». Аппарат будет исследовать Вселенную в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий. «Спектр –РГ» –...

Немецкий телескоп eRosita для КА «Спектр-РГ» доставят в 2015 г.

Немецкий телескоп eRosita для КА «Спектр-РГ» доставят в 2015 г.Немецкий телескоп для орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» будет доставлен в Россию летом 2015 года. Поставка экземпляра немецкого телескопа eRosita,...