Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri

Каньон Capri расположен в восточной части Долины Marineris на Марсе, самой крупной известной системы каньонов в Солнечной системе.

Глубоко вырезанные каньоны считаются хорошими геологическими объектами для анализа марсианской коры, так как их обнаженные стены позволяют наблюдать различные типы коренных пород, образовавшихся в разное время. Эта часть каньона предоставляет возможность видеть богатые месторождения гематита.

Гематит – основной вид окиси железа, впервые зафиксирован на Марсе во время миссии Global Surveyor. На снимке красный цвет свидетельствует о повышенном содержании гематита, тогда как синий и зеленый говорит о типах вулканических пород (в том числе и базальтовых).

Если разложить снимок по террасам, то синеватая относится к вулканическому происхождению, зеленоватые породы остаются неопознанными. Центральная красноватая терраса – где гематит наиболее сконцентрирован. Более высокая терраса с более светлыми материалами – порода, богатая сульфатом.

Гематит был обнаружен с орбиты также на Плато Meridiani, после чего эта область стала приоритетной посадочной площадкой, ведь обнаруженный минерал формируется исключительно при наличии жидкой воды. Через некоторое время после посадки вездеход Opportunity подтвердил присутствие гематита в этом регионе в сочетании с сульфатными солями.

Сульфатные соли сформировались на поверхности в результате повышения и понижения уровня грунтовых вод. Во время одного из них горная порода изменилась, что привело к формированию отложений, богатых гематитом. По мере прохождения времени другие горные породы разрушились, более стойкие отложения из гематита остались.

Марсианские отложения гематита находятся по всему периметру Плато Meridiani, и Opportunity обнаружил их вдоль всего своего маршрута от Кратера Eagle до Кратера Endeavor, где сейчас он и находится.