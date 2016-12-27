Nasa начинает очередной конкурс
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Nasa начинает очередной конкурс

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 27 дек 21:12
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Nasa ищет предложения для организации новой экспедиции в рамках своей программы «Новые Рубежи». Объявление о новом научном полете было опубликовано на месяц ранее, чем широко ожидалось. Как и планировалось, предложения должны охватывать шесть потенциальных пунктов назначения в Солнечной системе, от Венеры до Сатурна.

Nasa начинает очередной конкурс

Миссия имеет фиксированный бюджет и не должна превышать сумму в $850 миллионов, не включая средство выведения и последующее обслуживание зонда. Старт должен состояться в конце 2025 года.

Неожиданное начало конкурса застало многих в планетарном научном сообществе врасплох, все ориентировались, что отмашка произойдет не ранее середины января. Несмотря на более раннюю дату, предложения по четвертому проекту «Новые рубежи» будут все равно приниматься до 28 апреля. Итак, какие предложения хочет увидеть Nasa:

  1. Возврат образца с поверхности кометы: требуется посетить комету, взять «макроскопический» образец с ее ядра и возвратить его на Землю.
  2. Возврат образца с Бассейна Айткен: необходимо приземлиться в глубоком бассейне около Южного полюса Луны, собрать образцы и возвратить их на Землю.
  3. Океанские миры: миссия по исследованию двух спутников Сатурна: Энцелада и Титана. Необходимо иметь оборудование, способное отыскать, или подтвердить отсутствие условий для жизни в недрах подземного океана, который однозначно существует на Энцеладе.
  4. Зонд Сатурна: необходимо развернуть один или несколько зондов в газовой атмосфере Сатурна, чтобы изучить ее химический состав и структуру.
  5. Исследование «Троянцев»: полет к «троянским» астероидам на орбиту Юпитера.
  6. Венерианский вездеход: предусматривает изучение атмосферы и поверхности, включая поиск следов существования гидрологических циклов, океанов и жизни.

Nasa планирует выделить ряд предложений для этапа концептуального исследования до конца 2017 года, а сами концепции будут проверены до конца 2018 года. Далее агентство планирует выделить $4 миллиона каждому предоставившему концепцию, а несколько финалистов отобрать до середины 2019 года.

Полет станет четвертым в рамках программы «Новые рубежи»: New Horizons – первый, начатый в 2006 году. Корабль уже пролетел Плутон в 2015 году, теперь на пути к сближению, в январе 2019-го, с объектом Пояса Койпера. Juno – второй полет, начавшийся в 2011 году, зонд уже выведен на орбиту Юпитера в июле. Миссия по возврату образца астероида OSIRIS-REx – третий – стартовал около трех месяцев назад.

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