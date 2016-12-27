OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды
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OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 27 дек 21:06
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В рамках экспедиции по возврату образца астероида Nasa будет использовать зонд OSIRIS-REx, чтобы решить многие задачи во время двухлетнего дальнего круиза. Уже 9-20 февраля космический аппарат активирует свою бортовую камеру и начнет поиск неуловимых «троянских» астероидов.

OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды

Троянские астероиды являются спутниками планет в Солнечной системе, они вращаются вокруг Солнца, оставаясь постоянно в 60 градусах впереди или позади планеты. Поскольку они постоянно находятся на одной орбите, они никогда не могут столкнуться со своей сопутствующей планетой. Есть шесть планет в Солнечной системе, где обнаружены троянские астероиды: Юпитер, Нептун, Марс, Венера, Уран и, да, даже Земля!

Основные почти 6000 известных троянов совместно вращаются вокруг Солнца с газовым гигантом Юпитером. Троянцы Земли пока неуловимы; на сегодняшний день обнаружен всего лишь единственный объект – 2010 ТК7 – в 2010 году. Ученые считают, что их должно быть значительно больше. Почему же их не удается обнаружить с Земли? Потому что они располагаются очень близко к Солнцу с точки зрения Земли.

В середине следующего февраля зонд будет направлен в идеальное место для наблюдений, которые продлятся 12 дней. Для поисков зонд задействует камеру MapCam (способна видеть в четырех спектральных диапазонах) для просмотра космического пространства, где, как ожидается, находятся троянцы Земли.

Данное исследование позволит подготовить MapCam для запланированных мероприятий во время предстоящего поиска спутников астероида Bennu, по сути, поиск троянцев служит ранней репетицией перед ее основной научной работой.

OSIRIS-REx в настоящее время продолжает свой семилетний полет по сближению, исследованию и возврата образца Bennu на Землю. Этот образец астероида, не изменившегося со времен формирование Солнечной системы, позволит понять, что происходило 4,5 миллиарда лет назад.

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