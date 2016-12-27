Сломался бур вездехода Curiosity

Бур для отбора образцов грунта, установленный на манипуляторе Curiosity, вышел из строя, после чего эксплуатация аппарата была приостановлена, чтобы инженеры смогли диагностировать и исправить возникшую проблему. По предварительным данным сломался ударный механизм, позволяющий долбить твердые горные породы.

Команда управления вездеходом впервые столкнулись с проблемой 1 декабря, когда не смогла завершить запланированное бурение в низких слоях 5-километровой Горы Sharp, на которую сейчас медленно поднимается робот, чтобы понять процессы, связанные с изменением климата и окружающей среды древнего Марса.

НАСА предпочла остановить и держать шестиколесный вездеход в его настоящем положении, что запрещает какое-либо передвижение и использование его роботизированной руки, пока специалисты не определят причину проблемы.

Работа бура заключается в сочетании двух процессов: ударного, когда долбится горная порода, и вращательно, когда происходит ее измельчение. Инженера полагают, что проблему вызвал механизм подачи бура, который поднимает и опускает сверло на горную породу. То есть сначала сверло соприкасается с выбранной целью, а затем механизм подачи перемещает его вверх и вниз, чтобы сделать отверстие.

Это механизм подачи сейчас не работает. Инженеры первоначально предположили, что проблема вызвана в устройстве с электрическими датчиками, которые сообщают компьютеру вездехода, как бур функционирует. Тогда, 1 декабря, удалось решить проблему с подачей бура, но теперь видно, что она повторяется.

Ударный механизм уже один раз выходил из строя вследствие кратковременного короткого замыкания в 2015 году, и с тех пор НАСА предпочитает избегать его частого использования и там где в нем нет необходимости применяется только вращательное движение сверла для отбора образцов.

Curiosity сейчас вступил в пятый год своего пребывания на Марсе, проведя отлично свою базовую миссию в Кратере Gale, ударном бассейне, простирающемся на 154 километра, в котором 3,5 млрд лет назад находилось озеро соленой воды. Проехав почти 15 километров по дну кратера, исследовав передвижные дюны, скалистые обнажения и холмы, Curiosity теперь взбирается на Гору Sharp, где изучает поздние слои, образовавшихся из осадочных пород.

Измельченная буром горная порода подается в камеру, где материал просеивается для дальнейшего его изучения лабораторными приборами. Ее образцы исследуют два главных научных прибора Curiosity – CheMin (определят химический и минералогический состав) и анализатор SAM (определяет уровень органических материалов и минеральных веществ).

Curiosity очень экономно использовал бур в первый три года, ученые задействовали бур для исследования определенных камней. В основном устройство применялось в нынешнем году (это были седьмые буровые работы в нынешнем году, всего их проведено пятнадцать). Последние четыре буровых отверстия расположены 25 метров друг друга по направлению восхождения вездехода на гору.

Curiosity сейчас находится в Формации Мюррея, которая состоит в основном из аргиллита, вид камня, образовавшегося в результате затвердения глинистого раствора на дне древних озер. По мере восхождения вездеход фиксировал изменяющиеся уровни минералов, что позволяет понять структуру и состав воды, которая когда-то присутствовала в кратере. Формация Мюррея находится на 200 метров выше, чем регион Залива Yellowknife, который исследовал вездеход в первый год.

CheMin смог найти доказательство серьезного изменения состава воды. Минеральный магнитный железняк, или магнетит, тип окиси железа, был более распространен внизу горы, гематит – основной вид окиси железа, преобладает в последних операциях бурения. Оба образца – аргиллиты, образовавшиеся на дне озера, но гематит формируется при теплых условиях или в результате непосредственного взаимодействия между атмосферой и отложениями. Его присутствие – индикатор окружающей среды, которая, возможно, изобиловала питательными веществами для микроорганизмов, причем для тех, которые не нуждаются в солнечном свете для своего развития.

Результаты анализа последних образцов показывают преобладание глинистых минералов, которые были распространены в начале миссии и исчезли, когда вездеход только начал подниматься на гору. Глинистые минералы, обнаруженные сейчас, имеют другую кристаллическую структуру, где преобладает алюминий и окисленное железо.

Curiosity также нашел больше сульфата кальция и кремнезема в Формации Мюррея, что говорит о повышенной влажности в этом регионе, когда происходило осаждение минералов. Вода здесь была соленой, но здешние показатели оказались намного меньше, чем найденные в Плато Meridiani вездеходом Opportunity. Такие уровни подразумевают, что в ней могла существовать жизнь.

Вопрос обитаемости – основная цель Curiosity и с тех пор, как вездеход приземлился, обнаруженные факты продолжают указывать, что древний Марс мог поддерживать жизнь. Действительно нет каких-либо экстремальных уровней веществ в воде, чтобы отвергать идею существования жизни в течение долгих промежутков времени. Были обнаружены все условия, позволяющие говорить о возможной обитаемости.

Ученые также объявили на прошлой неделе об обнаружении бора, в каналах на склонах Горы Sharp. Это впервые, когда бор был найден на Марсе. Обнаруженные, богатые кремнеземом, горные породы могут стать хорошим местом для отбора образцов и последующего их возврата на Землю во время будущих экспедиций. В том числе и для Rover-2020.

После возврата на Землю, в кремнеземе можно найти хорошо сохранившиеся окаменелые микроорганизмы, ведь это – лучший тип материала, где достаточно просто обнаружить жизнь в древних горных породах. Как известно, Curiosity не направлен на поиск биологических форм древней марсианской жизни, такая цель вне возможностей его бортовой аппаратуры.