Сломался бур вездехода Curiosity
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии Curiosity возможно нашел органику на поверхности Марса 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды В начале 2017 года Nasa протестирует технологию «Exo-Brake» Сверхмассивная черная стала виновником появления яркой сверхновой На поверхности Цереры нашли воду Астрономы увидели погодные явления на далекой экзопланете Juno в третий раз сблизился с атмосферой Юпитера Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона Обсерватория ALMA нашла две формирующиеся планеты SpaceX откладывает испытательные полеты пилотируемого корабля Dragon Первые фото с новой орбиты зонда Cassini Японская команда X Prize находит нового партнера Воздушный старт Pegasus XL переносится SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Сломался бур вездехода Curiosity

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 27 дек 20:57
1

Бур для отбора образцов грунта, установленный на манипуляторе Curiosity, вышел из строя, после чего эксплуатация аппарата была приостановлена, чтобы инженеры смогли диагностировать и исправить возникшую проблему. По предварительным данным сломался ударный механизм, позволяющий долбить твердые горные породы.

Сломался бур вездехода Curiosity

Команда управления вездеходом впервые столкнулись с проблемой 1 декабря, когда не смогла завершить запланированное бурение в низких слоях 5-километровой Горы Sharp, на которую сейчас медленно поднимается робот, чтобы понять процессы, связанные с изменением климата и окружающей среды древнего Марса.

НАСА предпочла остановить и держать шестиколесный вездеход в его настоящем положении, что запрещает какое-либо передвижение и использование его роботизированной руки, пока специалисты не определят причину проблемы.

Работа бура заключается в сочетании двух процессов: ударного, когда долбится горная порода, и вращательно, когда происходит ее измельчение. Инженера полагают, что проблему вызвал механизм подачи бура, который поднимает и опускает сверло на горную породу. То есть сначала сверло соприкасается с выбранной целью, а затем механизм подачи перемещает его вверх и вниз, чтобы сделать отверстие.

Это механизм подачи сейчас не работает. Инженеры первоначально предположили, что проблема вызвана в устройстве с электрическими датчиками, которые сообщают компьютеру вездехода, как бур функционирует. Тогда, 1 декабря, удалось решить проблему с подачей бура, но теперь видно, что она повторяется.

Ударный механизм уже один раз выходил из строя вследствие кратковременного короткого замыкания в 2015 году, и с тех пор НАСА предпочитает избегать его частого использования и там где в нем нет необходимости применяется только вращательное движение сверла для отбора образцов.

Curiosity сейчас вступил в пятый год своего пребывания на Марсе, проведя отлично свою базовую миссию в Кратере Gale, ударном бассейне, простирающемся на 154 километра, в котором 3,5 млрд лет назад находилось озеро соленой воды. Проехав почти 15 километров по дну кратера, исследовав передвижные дюны, скалистые обнажения и холмы, Curiosity теперь взбирается на Гору Sharp, где изучает поздние слои, образовавшихся из осадочных пород.

Измельченная буром горная порода подается в камеру, где материал просеивается для дальнейшего его изучения лабораторными приборами. Ее образцы исследуют два главных научных прибора Curiosity –  CheMin (определят химический и минералогический состав) и анализатор SAM (определяет уровень органических материалов и минеральных веществ).

Curiosity очень экономно использовал бур в первый три года, ученые задействовали бур для исследования определенных камней. В основном устройство применялось в нынешнем году (это были седьмые буровые работы в нынешнем году, всего их проведено пятнадцать). Последние четыре буровых отверстия расположены 25 метров друг друга по направлению восхождения вездехода на гору.

Curiosity сейчас находится в Формации Мюррея, которая состоит в основном из аргиллита, вид камня, образовавшегося в результате затвердения глинистого раствора на дне древних озер. По мере восхождения вездеход фиксировал изменяющиеся уровни минералов, что позволяет понять структуру и состав воды, которая когда-то присутствовала в кратере. Формация Мюррея находится на 200 метров выше, чем регион Залива Yellowknife, который исследовал вездеход в первый год.

CheMin смог найти доказательство серьезного изменения состава воды. Минеральный магнитный железняк, или магнетит, тип окиси железа, был более распространен внизу горы, гематит – основной вид окиси железа, преобладает в последних операциях бурения. Оба образца – аргиллиты, образовавшиеся на дне озера, но гематит формируется при теплых условиях или в результате непосредственного взаимодействия между атмосферой и отложениями. Его присутствие – индикатор окружающей среды, которая, возможно, изобиловала питательными веществами для микроорганизмов, причем для тех, которые не нуждаются в солнечном свете для своего развития.

Результаты анализа последних образцов показывают преобладание глинистых минералов, которые были распространены в начале миссии и исчезли, когда вездеход только начал подниматься на гору. Глинистые минералы, обнаруженные сейчас, имеют другую кристаллическую структуру, где преобладает алюминий и окисленное железо.

Curiosity также нашел больше сульфата кальция и кремнезема в Формации Мюррея, что говорит о повышенной влажности в этом регионе, когда происходило осаждение минералов. Вода здесь была соленой, но здешние показатели оказались намного меньше, чем найденные в Плато Meridiani вездеходом Opportunity. Такие уровни подразумевают, что в ней могла существовать жизнь.

Вопрос обитаемости – основная цель Curiosity и с тех пор, как вездеход приземлился, обнаруженные факты продолжают указывать, что древний Марс мог поддерживать жизнь. Действительно нет каких-либо экстремальных уровней веществ в воде, чтобы отвергать идею существования жизни в течение долгих промежутков времени. Были обнаружены все условия, позволяющие говорить о возможной обитаемости.

Ученые также объявили на прошлой неделе об обнаружении бора, в каналах на склонах Горы Sharp. Это впервые, когда бор был найден на Марсе. Обнаруженные, богатые кремнеземом, горные породы могут стать хорошим местом для отбора образцов и последующего их возврата на Землю во время будущих экспедиций. В том числе и для Rover-2020.

После возврата на Землю, в кремнеземе можно найти хорошо сохранившиеся окаменелые микроорганизмы, ведь это – лучший тип материала, где достаточно просто обнаружить жизнь в древних горных породах. Как известно, Curiosity не направлен на поиск биологических форм древней марсианской жизни, такая цель вне возможностей его бортовой аппаратуры.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Вездеход Curiosity делает автопортрет и продолжает восхождение на гору Вездеход Curiosity делает автопортрет и продолжает восхождение на гору Curiosity завершил анализ очередного (двенадцатого) образца марсианского грунта, взятого из коренной породы аргиллита, и продолжил восхождение в конце мая на Гору Sharp после шести месяцев изучения других интересных образований. После прошлогоднего... Curiosity отметил свою 3-летнюю годовщину новой пробуренной скважиной Curiosity отметил свою 3-летнюю годовщину новой пробуренной скважиной Curiosity успешно пробурил намеченную цель в кремнеземе после недавнего обнаружения этой новой разновидности горной породы, которая непохожа на любые когда-либо найденные прежде. Именно таким образом он отметил свою 3-ью годовщину пребывания на... Curiosity наблюдал солнечные пятна с поверхности Марса Curiosity наблюдал солнечные пятна с поверхности Марса Плодотворно исследуя разнообразные коренные породы на марсианской Горе Sharp, подготавливаясь к экспериментам, связанные со сверлением грунта, вездеход Curiosity НАСА отслеживал пятна на солнечном диске, на той его части, которая в настоящее время... NASA вероятнее всего нашла причину короткого замыкания на Curiosity NASA вероятнее всего нашла причину короткого замыкания на Curiosity Короткое замыкание, которое поставило в тупик некоторые научные работы марсианского ровера Curiosity, вероятнее всего произошло в буровом механизме руки манипулятора, говорят члены команды миссии. Curiosity испытал броски тока 27 февраля 2015, в...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru