NASA обозначило основные этапы работ для Orion в 2017 году

Начав собирать отсек для экипажа Orion и проведя первые тесты систем, разработчики существенно продвинулись в 2016 году в направлении запуска межпланетного корабля через два года к Луне. Теперь внимание NASA сосредотачивается на важных контрольных ориентирах в следующем году, их реализация позволит построить, проверить и запустить корабль, предназначенный для полетов в дальний космос.

NASA и Lockheed Martin провели основные работы в 2016 году по интеграции оборудования и аппаратных средств с кораблем, уже начали подключать критические системы, такие как авионику и двигатели. Весной 2017 года компьютеры в отсеке экипажа будут включены впервые. Таким образом начнется комплексное испытание, позволяющее проверить работоспособность отсека экипажа в целом.

Построенный европейцами приборно-агрегатный отсек, который приведет в движение межпланетный корабль, является важной составляющей международного сотрудничества NASA с ЕКА при реализации программы освоения дальнего космоса. Его отгрузка планируется на третий квартал после завершения работ на объектах компании Airbus DS.

Теплозащитный экран Orion установят на отсек экипажа летом, после чего оба отсека соединят. Операция по соединению завершится в конце года, а в начале следующего аппарат пройдет серию испытаний, позволяющих убедиться, что он готов выдержать запуск и среду дальнего космоса.

Как раз, когда будет происходить установка оборудования и сборка корабля для испытательного полета ЕМ-1 на мегаракете SLS, начнется строительство аппарата, предназначенного для первого пилотируемого полета с астронавтами, намеченного на 2021 год. Сварка панелей высокопрочного корпуса отсека экипажа начнется весной.

Многочисленные испытания на земле позволят Orion достаточно просто пройти условия, с которыми ему придется столкнуться в космосе. Автономные проверки коснутся механизма разделения с SLS, будут проведены акустические и гидравлические испытания. Запланированы многочисленные испытания системы посадки, а также множество тестов на тренажерах, что поможет оценить, как экипаж взаимодействует с кораблем.