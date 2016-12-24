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«Рука» Канады на МКС
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 24 дек 22:38
В ЦПК имени Ю.А. Гагарина приступил к тренировкам астронавт Канадского космического агентства Дэвид Сан-Жак. Полёт в космос десятого астронавта Канады планируется на корабле «Союз МС-11» осенью 2018. А главный вклад страны Кленового листа в проект МКС – космический манипулятор «Канадарм-2», с помощью которого к станции стыкуются иностранные грузовые корабли.
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