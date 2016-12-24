Посадочная ступень PANIC революционизирует изучения астероидов
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Посадочная ступень PANIC революционизирует изучения астероидов

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 24 дек 22:34
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Американо-немецкая группа исследователей предложила разработать малый, дешевый  спускаемый аппарат для исследования астероида. Крошечный аппарат назвали «Автономным прибором по изучению околоземных астероидов», или PANIC, и он может стать серьезным и одновременно простым, дешевым решением, позволяющим расширить знания об этих небесных мирах.

Посадочная ступень PANIC революционизирует изучения астероидов

В случае реализации проекта удастся значительно продвинуться в изучении астероидов, ведь до этого еще не один специализированный спускаемый аппарат не изучал подробно их поверхность. В прошлом были предприняты всего лишь три попытки собрать сведения с поверхности околоземных астероидов – одна в 2011-ом и две в 2005 году. Во всех случаях зонды просто коснулись поверхности для сбора проб, но не имели каких-либо приборов изучения грунта и рельефа на месте.

В рамках нынешнего проекта запланировано создать спускаемый аппарат, который станет важным дополнением к любой будущей миссии на астероид. Благодаря ему, с очень скромными расходами, удастся собрать предварительные сведения об окружающей среде и гравитации малого небесного тела.

PANIC приземлившись, мог бы собрать сведения о поверхности в разных местах, тем самым проведя работы, которые не в состоянии выполнить стандартные зонды. Вся полученная информация однозначно расширит наши знания о составе и структуре астероидов, что жизненно важно с точки зрения возможного столкновения с ними Земли, и позволит выработать стратегию для избегания глобальной катастрофы.

Проект PANIC предполагает создание посадочной ступени в форме четырёхгранника с длиной каждой стороны 35 сантиметров и полной массой 12 килограммов. Размер корабля позволит оснастить его четырьмя приборами для исследований.

Сам спускаемый аппарат будет доставлен к небесному объекту на борту межпланетного зонда, а когда окажется на поверхности, задействует механизм подпрыгивания для передвижения по ней. Непрерывная работа на поверхности до перезарядки батарей составит 24 - 36 часов.

В данной концепции есть два больших преимущества – простота, что позволит избежать отказов, и малая стоимость. Сейчас строительство оценивается в $5-10 млн.

Четыре прибора предложены в качестве научной полезной нагрузки: два спектрометра, одна микроскопическая камера и одна стереокамера. По словам разработчиков этого достаточно, чтобы получить максимальную отдачу.

Рентгеновский спектрометр APXS предназначен для определения элементного состава грунта. Инфракрасный Спектрометр NIRS необходим для изучения минералогии. Микрокамера MI будет исследовать пыль и малые камни. Стереокамера SC позволит провести съемку окружающей местности в направлении от посадочного модуля и поможет определить размеры геологических образований.

Концепция PANIC появилась из проекта MINERVA, когда создавался из коммерческих, стандартных компонентов на чрезвычайно низком бюджете, японский минизонд с одноименным названием. Он смог просуществовать 18 часов на астероиде Itokawa.

Хотя нынешняя концепция в настоящее время находится в ранней стадии, уже можно говорить о завершении исследовательского этапа. Ее легко можно преобразовать в реальный проект, если найти источники финансирования и создать оборудование.

Подобная концепция изучалась при разработке посадочной ступени MASCOT, которая в итоге преобразовалась в миссию Hayabusa-2, начавшуюся в 2014 году. Это доказывает, что такую идею легко реализовать достаточно быстро.

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