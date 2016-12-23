SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет

Второй суборбитальный воздушно-космический самолет SpaceShipTwo производства компании Virgin Galactic совершил свой второй свободный полет 22 декабря.

Суборбитальный самолет носящий название VSS Unity, поднялся в воздух с территории космического порта в пустыне Мохаве около 16:40 по местному времени, присоединенный к своему кораблю носителю WhiteKnightTwo. Расцепление произошло спустя примерно 40 минут после отрыва от взлетно-посадочной полосы, после чего SpaceShipTwo отправился обратно на посадку находясь в свободном полете.

Компания не оповещала о предстоящем полете, а также не рассказала о других технических деталях испытаний. Данный полет стал вторым, после полета, совершенного 3 декабря. Первый полет был задержан на месяц из-за неуказанной технической неисправности, найденной после того как, самолет отправился в испытательный полет 3 ноября.

Данный испытательный полет является последним, который компания Virgin Galactic планирует провести в 2016 году.

«Хорошая работа пилотов и нашей команды. Отличный способ закончить год!», - написал в Twitter руководитель компании Virgin Galactic George Whitesides спустя несколько часов после выполнения испытательного полета.

В 2017 году компания Virgin Galactic вероятнее всего продолжи серию испытательных полетов без включения ракетного двигателя на корабле SpaceShipTwo. Как заявил президент компании Mike Moses, для достижения всех необходимых результатов и отработки всех деталей потребуется около десяти полетов в свободном падении.

Испытательные полеты с использованием силовой установки на SpaceShipTwo будет начаты ближе к концу 2017 года. Однако это не будет полноценный суборбитальный полет. В начале инженеры компании планируют начать полеты с коротко продолжительным включением двигателей и отработкой всех систем на околозвуковой скорости. Только после получения положительных результатов испытаний планируется увеличить загруженность испытаний.

Компания не раскрывает планы будущих программ испытательных полетов, или дату начала коммерческой эксплуатации SpaceShipTwo.

Космический корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic разработан, для полета восьми человек (два пилота и шесть пассажиров) в суборбитальный полет по цене в 250 000 $. Корабль запускается с крылатой несущей платформы WhiteKnightTwo.