Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов
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Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 23 дек 19:53
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В ясный вечер апреля 1789 года, известный астроном Уильм Гершель продолжал свой знаменитый обзор неба в поисках новых астрономических объектов, и ему улыбнулась удача. Он нашел яркую спиральную галактику получившую название NGC 4707, которая скрывалась в созвездии Гончих псов. NGC 4707 находится на расстоянии примерно 22 миллиона световых лет от Земли.

Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов

NGC означает «New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars» или «Новый общий каталог туманностей и скоплений звезд»

Более двух столетий спустя, космических телескоп Hubble способен гораздо более подробно разглядеть эту галактику, чем Уильм Герешель, что позволяет современным астрономам оценить детали и подробности этой галактики. Данное изображение было получено благодаря камере ACS (Advanced Camera for Surveys), одному из немногих научных инструментов с высоким разрешением установленным в настоящее время на борту космического телескопа.

Сам Гершель описал галактику NGC 4707 как маленькую звездную галактику. В настоящее время она классифицируется галактика обнаруживающая подобие спиральной структуры (Sm). Ее общая форма, центр и спиральные рукава расположены очень свободно и не определенно, а его центральная выпуклость мала или совсем отсутствует.

Синие пятна по всему кадру, вероятнее всего определяют области недавнего или продолжающегося звездообразования. Именно новорожденные звезды испускают этот красивый насыщенный синий и бирюзовый цвет.

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