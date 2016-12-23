M41. Рассеянное скопление в Большом Псе

Читайте также:

M39. Рассеянное скопление в Лебеде

Открытое в 1764 году Шарлем Мессье, М39 находится на расстоянии 800 световых лет от Земли. Возраст 30 звезд этого скопления – от 200 до 300 млн лет, и самые яркие и массивные из них находятся на грани того, чтобы начать распухать, превращаясь...

Тур по IDCS J1426.5+3508

Как быстро формируются скопления галактик – самые большие гравитационно связанные объекты Вселенной? Астрономы не знают это наверняка, но исследуя некоторые из этих мегаструктур ранней Вселенной могут начать это понимать. Скопление галактик...

Тайна исчезнувших звезд озадачивает ученых

Изображение, полученное с телескопа Hubble, показывает шаровое скопление Fornax 3 в карликовой галактике Печи.Многочисленная популяция звезд исчезла, и ученые пока не в состоянии определить, что с ними могло произойти. Новые наблюдения космического...

Телескоп VLT изучил скопление галактик Fornax

На этом новом снимке, полученном на Обзорном телескопе VLT (VST) в обсерватории ESO Параналь в Чили – обширное скопление галактик Fornax Cluster в южном созвездии Печи (Fornax). Скопление содержит целую коллекцию галактик разных форм и...