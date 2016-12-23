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M41. Рассеянное скопление в Большом Псе
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 23 дек 19:05
Скопление открыто Джованни Батиста Годиерна еще до 1654 года, но некоторые источники утверждают, что его видел еще Аристотель в 325 году до н.э.
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