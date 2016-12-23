Личный кабинет
Это интересно
Curiosity возможно нашел органику на поверхности Марса 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды В начале 2017 года Nasa протестирует технологию «Exo-Brake» Сверхмассивная черная стала виновником появления яркой сверхновой На поверхности Цереры нашли воду Астрономы увидели погодные явления на далекой экзопланете Juno в третий раз сблизился с атмосферой Юпитера Обсерватория ALMA нашла две формирующиеся планеты SpaceX откладывает испытательные полеты пилотируемого корабля Dragon Воздушный старт Pegasus XL переносится Orbital ATK разработает технологию орбитальной сборки Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона Первые фото с новой орбиты зонда Cassini Европа запустила навигационную систему Galileo Японский космический корабль HTV-6 прибыл к МКС
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 23 дек 18:57
Итоги астрофизического года подводит Сергей Попов, известный популяризатор науки, профессор РАН, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.
Добавить комментарий