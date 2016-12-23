Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии
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Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 23 дек 18:57
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Итоги астрофизического года подводит Сергей Попов, известный популяризатор науки, профессор РАН, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

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