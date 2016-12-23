Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии

Рассказывает Сергей Попов, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ, лучший популяризатор науки в 2015 году....

Ученые о космосе: Птицы поют на рассвете Солнца

О способах и методах обнаружения экзопланет рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин....

Ученые о космосе: Сатурн спасет землян от Солнца

Ученые о космосе: Тайна девятой планеты

О возможности существования транснептуновой девятой планеты Солнечной системы за орбитой Плутона рассказывает Денис Денисенко - ведущий инженер Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, первооткрыватель 7 сверхновых и...