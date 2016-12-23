Японская команда X Prize находит нового партнера

Hakuto, японская команда, участвующая в конкурсе Google Lunar X Prize, объявила 20 декабря, что у нее есть подтвержденный контракт, позволяющий запустить ее вездеход и посадочную ступень в 2017 году, после того, как первоначальный её партнер отказался от участия в конкурсе.

Команда официально сообщила, что подписала соглашение с TeamIndus, индийской группой, контракт запуска которой уже проверен Фондом X Prize. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Чтобы остаться в конкурсе X Prize, целью которого является посадка вездехода на Луне, дальнейшее его перемещение на 500 метров и возврат видео, необходимо предоставить Фонду X Prize контракт запуска с последующей его проверкой до конца года. Команды, которые не сумеют сделать это, будут отстранены от дальнейшего участия. А те, кто пройдет этот этап, должны будут до конца 2017 года провести запуск своих вездеходов.

TeamIndus объявила 1 декабря, что подписала контракт запуска с индийским космическим агентством, согласно которому ракетоноситель PSLV осуществит пуск их вездехода в декабре 2017-го, договор уже подтвержден Фондом. Тогда же TeamIndus сообщала, что находится на «заключительном этапе» обсуждения предложения от другой группы, которая намеревается купить место на PSLV.

Hakuto стало пятым из 15 остающихся участников конкурса, которые имеют проверенный контракт запуска, что позволяет команде продолжить соревнование за главный приз в $20 млн. SpaceIL и Moon Express объявили о своих договорах в 2015-ом, Synergy Moon в августе и TeamIndus в декабре.

29 ноября PT Scientists сообщило, что подписало контракт с компанией Spaceflight Industries, которая является посредником для всех желающих полететь на Falcon-9 (SpaceX), однако он еще не проверен Фондом X Prize. Неудача постигла чилийскую Angelicvm, планирующую лететь на посадочной ступени группы Astrobotic.

Hakuto ранее планировала лететь на Луну с командой-участником конкурса Astrobotic, о чем официально объявила в прошлом году. Однако Astrobotic подтвердила, 19 декабря, о своем отказе от участия в соревновании и сейчас сконцентрируется на самостоятельной разработке лунной посадочной ступени с целью организовать в 2019 году коммерческий полет. Astrobotic сообщила, что соглашение с Hakuto остается в силе, а это позволит японской группе разработать более мощный вездеход к 2019 году, в дополнение к запуску совместно с TeamIndus в конце 2017-го.

«Компания чувствует, что просто глупо торопить разработку собственного космического корабля к 2017 году и таким образом поставить под сомнения наши основные цели. Нам не легко было принять это решение. Однако, когда требования X Prize начали конфликтовать с требованиями наших клиентов, мы решили полностью сосредоточиться на реализации планов наших заказчиков», – сообщил владелец Astrobotic.

Hakuto – это японский проект с долгосрочными планами создания так называемой «высокопроизводительной транспортной магистрали» на Луну, чтобы добывать ресурсы. Работает совместно с японским космическим агентством.