JWST неожиданно не проходит вибрационный тест
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JWST неожиданно не проходит вибрационный тест

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 23 дек 08:35
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Nasa сообщило, что инженеры пытаются сейчас определить причину «аномальных показаний», возникших после недавнего теста на виброустойчивость чувствительной оптики и датчиков космического телескопа James Webb.

JWST неожиданно не проходит вибрационный тест

На данный момент известно, что «аномальные показания» не связаны с какими-либо видимыми повреждениями обсерватории, которую Nasa тестирует в специально созданной вибрационной установке, что позволит убедиться в способности конструкции пережить суровые условия запуска.

Команда инженеров, исследующая аномалию, сделала многочисленные визуальные осмотры телескопа и не нашла видимых признаков повреждения. Nasa сообщило, что все работы будут приостановлены и инженеры полностью сконцентрируются на определении причины неожиданных показаний. Пока агентство не предложило более подробной информации о природе проблемы. Инженеры также провели несколько тестов, где присутствовала незначительная вибрация аппаратных средств, чтобы сравнить результаты с данными, полученными до некорректных показаний.

Элемент обсерватории, который сейчас испытывается на вибростойкость, называется OTIS. Это все три оптических зеркала JWST и научный модуль, содержащий четыре основных инструмента телескопа. Nasa проводит вибрационное и акустическое тестирование для подтверждения способности общей конструкции, детекторов и зеркал противостоять условиям запуска.

Инженеры запланировали провести тесты на развертывание телескопа после вибрационных испытаний, чтобы убедиться, что все механизмы развертывания не повреждены. Также запланированы проверки точности искривления зеркальных сегментов после вибрационных испытаний, которые позволят убедиться в надежности оптики телескопа.

В следующем году пройдут тепловые проверки в вакуумной камере, где ядро JWST, или OTIS, подвергнется воздействию экстремальных температур, с которыми он столкнется в космосе. Далее последует крепление солнцезащитного козырька, солнечных батарей и систем связи.

JWST – инфракрасный преемник знаменитого телескопа Hubble, который увидит ранее невидимые виды прото-вселенной, самые ранние галактики и звезды, образовавшиеся сразу после Большого взрыва. Он соберет информацию о потенциально пригодных для жилья мирах, вращающихся вокруг далеких звезд. После запуска с французской Гвианы на борту европейского РН «Ариан-5» в конце 2018 года, он отправится ко второй точке Лагранжа. Миссия обойдется Nasa в $8,8 миллиардов, но с учетом помощи международных партнеров общая стоимость проекта перевалит $10 миллиардов.

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