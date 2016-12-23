Китай запустил спутник для контроля углекислого газа

Космический аппарат успешно стартовал в среду, 21 декабря, и стал первым для страны, предназначенным для мониторинга уровней углекислого газа в атмосфере. TanSat начал свой полет на борту LongMarch-2D в 19:22 по Гринвичу.

TanSat – часть китайской программы по наблюдению уровня углекислого газа во всем мире. Запущенный аппарат позволит более эффективно распределять энергоресурсы и поможет сократить выбросы углекислого газа. Китай планирует сформировать созвездие из спутников TanSat и использовать его совместно с подобными аппаратами других стран, чтобы лучше понять причины появления парниковых газов и контролировать климатические изменения.

Проект начат в 2011 году, запуск TanSat должен был состояться в 2015-ом. В 2013 году удалось утвердить концепцию и эскизный проект, уже через год началось производство и интеграция отдельных частей спутника. В конце 2014 года было получено окончательное подтверждение на реализацию проекта. Заключительная фаза – предстартовая подготовка началась в апреле 2016-го, запуск планировался на июнь. Однако старт перенесли сначала на август и, наконец, осуществили 21 декабря.

В середине ноября на космодром в Цзючуане доставили ракетоноситель LongMarch-2D. Последние подготовки включали интеграцию спутника с носителем, заправку ракетным топливом и проверку энергосистем.

После старта LongMarch-2D уже через 10 минут развернул спутник в космосе. Во время первой фазы полета, отработала первая ступень с двигателем YF-21C почти три минуты. После ее отделения включились двигатели YF-24C второй ступени и отработали семь минут. Таким образом полезная нагрузка была доставлена в космос.

Весом 620 килограммов, TanSat имеет следующие размеры: 1,5 x 1,8 x 1,85 метра. Оснащен двумя солнечными батареями, способными производить до 1,8 кВт энергии на протяжении трех лет. Спутник улучшит понимание вклада углекислого газа в изменение климата и отследит изменение его концентрации в зависимости от сезонов. Информация от космического аппарата будет полезна при океанографических и метеорологических исследованиях. Чтобы достигнуть этих и других целей TanSat разместится на солнечно-синхронной орбите: высота – 700 км, наклонение – 98,2 градусов.

LongMarch-2D – двухступенчатый ракетоноситель, предназначенный для вывода полезной нагрузки на низкие орбиты. Высотой 41 метр может доставить до 4 тонн на низкую орбиту и до 1,5 тонн на солнечно-синхронную.

Это 21-ый орбитальный полет, проведенный Китаем в этом году. До конца года планируется еще один, когда LongMarch-2D доставит на орбиту два аппарата земного наблюдения.