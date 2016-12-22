В репозиторий УрФУ доставили образец столетнего метеорита Яраткулова
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В репозиторий УрФУ доставили образец столетнего метеорита Яраткулова

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vladimir Draga от 22 дек 21:24
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Метеорит весом 40,5 грамма передал для хранения челябинский геолог Сергей Колесниченко.

В репозиторий УрФУ доставили образец столетнего метеорита Яраткулова

Столетний метеорит, найденный на пастбище возле села Яраткулова в Аргаяшском районе (Челябинская область), доставлен в метеоритный репозиторий Уральского федерального университета, где будет храниться в качестве контрольного образца.

Метеорит Яраткулова был найден случайно во время поиска геологических редкостей с помощью металлодетектора. Обнаружены семь фрагментов космического странника общим весом 399,2 грамма. Находка уже зарегистрирована в Международном метеоритном бюллетене.

По словам ученых, метеорит является хондритовой брекчией — Н5, в которой светлые и темные обломки соединены темно-коричневым цементом.

«В этом он напоминает метеорит Челябинск, тело которого тоже состояло из светлых и темных участков», — добавил профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Металлические фазы и сульфиды в большинстве замещены гидроксидами железа, поскольку метеорит долгое время пролежал в земных условиях.

В репозиторий УрФУ метеорит передал известный челябинский геолог Сергей Колесниченко.

Напомним, университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году. С тех пор в него поступило два новых российских метеорита «Аннама» и «Яраткулова», ждут своей очереди и антарктические метеориты.

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