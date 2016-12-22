Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи
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Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 22 дек 20:57
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Arianespace успешно совершила очередной старт ракеты-носителя Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту. Космические аппараты Бразилии и Японии были успешно доставлены на орбиту.

Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи

Седьмой полет ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 и уже одиннадцатая успешная миссия для компании в целом за 2016 год. В ходе ее были доставлены на орбиту телекоммуникационные спутники Star One D1 для Бразильской компании Embratel Star One и спутник JCSAT-15 предназначенный для Японского оператора SKY Perfect JSAT Corp.

Старт ракеты-носителя Ariane 5 был осуществлен в 20:30 UTC, 21 декабря 2016 года. Общая масса полезной нагрузки составила 10 722 килограммов. Пуск произведен со стартовой площадки №3 космодрома Куру во Французской Гвиане.

Все космические аппараты для компании Embratel Star One, которая начала свою работу в 1985 году, были запущены благодаря ракетам компании Arianespace. За это время для этой компании на орбиту были отправлены 11 спутников.

Компания SKY Perfect JSAT, также отправила на орбиту 19 космических аппаратов при помощи Arianespace, начиная со спутника JCSAT-1 в 1989 году. В скором времени к двум уже надежным партнерам Arianespace, присоединиться компания SSL, которая расторгла контракт на доставку своих космических аппаратов с компанией SpaceX.

Оба космических аппаратов были произведены в компании California by Space Systems Loral (SSL) используя платформу постройки космических аппаратов SSL 1300.

Спутник Star One D1 в настоящее время движется в направлении к своей геостационарной орбите. С его помощью компания Embratel Star One планирует увеличить свои мощности в Ku-диапазона над территорией Латинской Америки и Ka-диапазоне над территорией Бразилии.

Второй спутник JCSAT-15, доставленный в ходе миссии на орбиту, также в настоящее находиться в пути к своей конечной цели – геостационарной орбите расположенной над территорией Японии. Он будет ретранслировать сигнал платного телевидения, а также обеспечивать связь и передачу данных для морских и авиационных устройств в Океании и Индийском океане.

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