Газовое облако готово столкнуться с галактикой Млечный Путь

Читайте также:

Астрономы нашли скрытые галактики позади Млечного пути

Впервые астрономам удалось обнаружить сотни скрытых галактик, которые смогут пролить свет на таинственную гравитационную аномалию, названную Большой Аттрактор. Несмотря на то что расстояние в 250 млн лет от Земли по астрономическим меркам является...

Огромные облако газа, бумерангом возвращается в нашу галактику

На окраинах нашей галактики существует множество огромных высокоскоростных газовых облаков, но существует так называемое «облако Смит» которое является уникальным, поскольку известна его траектория движения. Впервые огромное облако...

Загадочное газовое облако – место рождения миллиона новых звезд

По соседству с Млечным Путем расположена карликовая галактика, где в пыльном облаке раскаленных молекулярных газов формируется более миллиона молодых звезд, говорится в докладе международной команды исследователей. Звездное скопление...

Классификация галактик.

Млечный путь является спиральной галактикой, содержащей 400 млрд. звезд, связанных между собой силой тяжести. С Земли, галактика представляется слабо светящейся полосой на ночном небе. В первые десятилетия 20 века, астроном Эдвин Хаббл...