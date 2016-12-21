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Газовое облако готово столкнуться с галактикой Млечный Путь
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 21 дек 11:04
Обнаруженное в 1963 году Облако Смита движется навстречу Млечному Пути. Примерно через тридцать миллионов лет оно врежется в Рукав Персея, спрессует его газ, и создаст грандиозную вспышку звездообразования.
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