Старт РН Epsilon с космическим аппаратом ERG на борту
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Старт РН Epsilon с космическим аппаратом ERG на борту

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 21 дек 10:59
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Японский космический аппарат, который поможет ученым лучше понять радиационную обстановку в околоземном пространстве был успешно доставлен на орбиту.

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