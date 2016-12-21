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Старт РН Epsilon с космическим аппаратом ERG на борту
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 21 дек 10:59
Японский космический аппарат, который поможет ученым лучше понять радиационную обстановку в околоземном пространстве был успешно доставлен на орбиту.
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