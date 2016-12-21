РН Epsilon доставила на орбиту научный спутник ERG
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РН Epsilon доставила на орбиту научный спутник ERG

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 21 дек 10:21
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Японский космический аппарат, который поможет ученым лучше понять радиационную обстановку в околоземном пространстве был успешно доставлен на орбиту.

РН Epsilon доставила на орбиту научный спутник ERG

Космический аппарат ERG (The Exploration of energization and Radiation in Geospace satellite) стартовал на вершине ракеты-носителя Epsilon с космодрома Учинура на юге Японии. Пуск был осуществлен 20 декабря в 11:00 GMT.

Если все пройдет по плану, то космический аппарат будет доставлен на высокую эллиптическую орбиту с афелием 30 000 км и перигелием 350 км. Орбита спутника весом 355 килограммов будет пролегать через радиационные пояса Ван-Аллена, где магнитное поле планеты содержит огромное количество быстродвижущихся электронов и других частиц.

Эти частицы могут повредить компьютерные системы на борту космических аппаратов, а также представляют опасность для космонавтов, сообщили представили JAXA.

Цель ERG заключается в изучении высокоэнергетических электронов, природы их ускорения и рождения. Он проведет всестороннее наблюдение электронов и ионов вблизи экваториальной плоскости околоземного пространства.

Спутник будет использовать девять различных научных инструментов во время своей работы. Миссия рассчитана, как минимум на один год активной работы.[Старт РН Epsilon с космическим аппаратом ERG на борту]

Состоявшийся старт для ракеты-носителя Epsilon стал вторым в истории и первым в новой «усиленной» конфигурации. Первый взлет Epsilon произошел в сентябре 2013 года.

Ракета-носитель Epsilon способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой до 1 500 килограмм. Ее основное предназначение, запуск научных исследовательских аппаратов по доступной цене. Состоявшийся пуск обошелся казне JAXA всего в $ 32,4 млн.

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