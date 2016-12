РН Epsilon доставила на орбиту научный спутник ERG

Японский космический аппарат, который поможет ученым лучше понять радиационную обстановку в околоземном пространстве был успешно доставлен на орбиту.

Космический аппарат ERG (The Exploration of energization and Radiation in Geospace satellite) стартовал на вершине ракеты-носителя Epsilon с космодрома Учинура на юге Японии. Пуск был осуществлен 20 декабря в 11:00 GMT.

Если все пройдет по плану, то космический аппарат будет доставлен на высокую эллиптическую орбиту с афелием 30 000 км и перигелием 350 км. Орбита спутника весом 355 килограммов будет пролегать через радиационные пояса Ван-Аллена, где магнитное поле планеты содержит огромное количество быстродвижущихся электронов и других частиц.

Эти частицы могут повредить компьютерные системы на борту космических аппаратов, а также представляют опасность для космонавтов, сообщили представили JAXA.

Цель ERG заключается в изучении высокоэнергетических электронов, природы их ускорения и рождения. Он проведет всестороннее наблюдение электронов и ионов вблизи экваториальной плоскости околоземного пространства.

Спутник будет использовать девять различных научных инструментов во время своей работы. Миссия рассчитана, как минимум на один год активной работы.[Старт РН Epsilon с космическим аппаратом ERG на борту]

Состоявшийся старт для ракеты-носителя Epsilon стал вторым в истории и первым в новой «усиленной» конфигурации. Первый взлет Epsilon произошел в сентябре 2013 года.

Ракета-носитель Epsilon способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой до 1 500 килограмм. Ее основное предназначение, запуск научных исследовательских аппаратов по доступной цене. Состоявшийся пуск обошелся казне JAXA всего в $ 32,4 млн.