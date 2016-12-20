Личный кабинет
Это интересно
Curiosity возможно нашел органику на поверхности Марса 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды В начале 2017 года Nasa протестирует технологию «Exo-Brake» Сверхмассивная черная стала виновником появления яркой сверхновой На поверхности Цереры нашли воду Астрономы увидели погодные явления на далекой экзопланете Juno в третий раз сблизился с атмосферой Юпитера Обсерватория ALMA нашла две формирующиеся планеты SpaceX откладывает испытательные полеты пилотируемого корабля Dragon Воздушный старт Pegasus XL переносится Orbital ATK разработает технологию орбитальной сборки Первые фото с новой орбиты зонда Cassini Европа запустила навигационную систему Galileo Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона Японский космический корабль HTV-6 прибыл к МКС
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Туманность Бернард
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 20 дек 15:59
Дыра - это чья-то нора. Так или почти так когда-то философски заметил сам Винни-Пух. И, если в той конкретной дыре - то есть норе - нашёлся Кролик, то уж в тёмной туманности Барнард 68 в Змееносце размером в пол светового года на расстоянии всего 500 св лет от нас тоже обязательно что-то найдётся.
Добавить комментарий