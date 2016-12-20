Туманность Бернард
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Туманность Бернард

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 20 дек 15:59
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Дыра - это чья-то нора. Так или почти так когда-то философски заметил сам Винни-Пух. И, если в той конкретной дыре - то есть норе - нашёлся Кролик, то уж в тёмной туманности Барнард 68 в Змееносце размером в пол светового года на расстоянии всего 500 св лет от нас тоже обязательно что-то найдётся.

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