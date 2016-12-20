Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона

Огромная, красная звезда Бетельгейзе, которая отмечает плечо охотника в созвездии Ориона, не так давно поглотила небольшую звезду-компаньона. Такое предположение описано в новом исследовании ученых.

Бетельгейзе является красным сверхгигантом, которая в относительно скором времени умрет в результате взрыва сверхновой. Как видно из своего названия звездного класса, Бетельгейзе имеет очень большой радиус.

Хотя масса Бетельгейзе составляется всего от 15 до 25 раз больше чем Солнце, в настоящее время ее радиус оценивается примерно в 1,4 млрд. километров. Это в 1000 раз больше чем наше Солнце, и если бы Бетельгейзе находилось вместо него, то поверхность красного сверхгиганта располагалась за орбитой Марса в поясе астероидов.

Согласно общему представлению физических процессов, такая огромная звезда должна вращаться вокруг своей оси очень медленно, так как скорость уменьшается по мере увеличения размеров. Однако это не тот случай, который можно применить к Бетельгейзе, скорость вращения которой составляет примерно 53 900 км.

«Мы не в состоянии объяснить аномально-быструю скорость вращения Бетельгейзе», - сказал J. Craig Wheeler астроном из Университета штата Техас.

Однако J. Craig Wheeler и его коллеги, вероятно, смогли получить ответ. Их компьютерные модели показывают, что огромную скорость вращения Бетельгейзе можно объяснить вероятным поглощением звезды-компаньона примерно такой же массы как Солнце около 100 000 лет назад.

Этот акт каннибализма, вероятно стимулировал что то на подобии «космической отрыжки», создающей рядом с Бетельгейзе небольшое облако звездного материла выброшенного на скорости около 36 000 км/ч. И действительно, астрономы заметили небольшое облако звездного вещества примерно на расчетном расстоянии от Бетельгейзе, что подтверждает данную теорию. Однако для ее полного подтверждения, одного облака недостаточно.

Бетельгейзе находится на расстоянии примерно 640 световых лет от Солнца. Как и другие сверхгиганты, она умрет совсем молодой звездой. По оценкам ученых возраст Бетельгейзе составляет порядка 10 млн лет. Наше Солнце намного старше. Ее возраст примерно 4,6 млрд. лет и оно находиться на половине своего жизненного пути.

Новое исследование было опубликовано 19 декабря в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.