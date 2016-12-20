Rocket Lab объявило о готовности к испытательному полету Electron
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Rocket Lab объявило о готовности к испытательному полету Electron

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 20 дек 13:02
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Частная космическая компания Rocket Lab планирует начать испытательные полеты ракеты-носителя собственного производства Electron уже в следующем году, после окончания всех стадий разработки.

Rocket Lab объявило о готовности к испытательному полету Electron

12 декабря компания Rocket Lab в своем пресс-релизе объявила о завершении основных этапов разработки и постройки ракеты-носителя Electron и в настоящее время ожидает международного лицензирования, прежде чем провести полноценное испытание своей ракеты. Пресс-секретарь Catherine Moreau-Hammond сообщила, что компания ожидает получения лицензии от США и Новой Зеландии.

Ракета-носитель Electron является двухступенчатой ракетой стоимостью около $ 4,9 млн. С ее помощью, возможно доставить на околоземную орбиту, высотой 500 километров, полезную нагрузку весом около 150 килограмм. Собственными силами компания Rocket Lab создала двигатели первой ступени Rutherford, а также другие компоненты. В частности конструкцию ракеты-носителя, авиаонику и системы программного обеспечения.

На первой ступени ракеты-носителя Electron будет установлено девять двигателей Rutherford. На второй ступени будет использоваться один двигатель Rutherford, только оптимизированный для работы в вакууме.

Rocket Lab позиционирует Electron как транспортное средство предназначенного для крупносерийного производства. Компания надеется достичь действительно грандиозный темпов производства: выйти на изготовление одной ракеты в неделю после первых нескольких лет работы.

Первый запуск планируется осуществить со стартовой площадки №1 расположенной на п-ве Махия в Новой Зеландии. Как было заявлено в пресс-релизе компании, директор компании Rocket Lab Peter Beck, оптимистично настроен в преддверии первых испытательных полетов ракеты-носителя нового класса.

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