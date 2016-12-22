Новости космоса и космонавтики

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Новости космосаеще новости
30 дек, 10:49
Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы
Миссия NEOWISE космического агентства Nasa недавно обнаружила несколько небесных объектов движущихся в нашем регионе. Один из объектов в настоящее время пока еще не определен и у астрономов нет четкого понимания комета это или
27 дек, 21:20
Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri
27 дек, 21:12
Nasa начинает очередной конкурс
27 дек, 20:57
Сломался бур вездехода Curiosity
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28 дек, 15:22
Следующий полет РН «Протон» опять переносится
Запуск российского РН «Протон» переносится минимум на январь с целью осуществить дополнительные проверки трехступенчатого стартового ускорителя и его разгонного блока «Бриз - М». Полет, организованный ILS,
28 дек, 15:17
Исследование Пояса Койпера продолжается
27 дек, 21:06
OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды
23 дек, 20:17
SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет
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29 дек, 10:14
Космическая среда №145 от 28 декабря 2016
Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса. Выпуск 145. В программе от 28 декабря 2016 года: - «Спектр-РГ»: Прибытие телескопа ART-XC. - Соглашение Роскосмоса с Самарской областью.
29 дек, 10:06
От «Протона» до «Ангары»
27 дек, 21:25
Ученые о космосе: Новая карта Вселенной
24 дек, 22:38
«Рука» Канады на МКС
23 дек, 19:05
M41. Рассеянное скопление в Большом Псе
23 дек, 18:57