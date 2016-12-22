Новости космоса и космонавтики | Фото, видео, Online трансляции с МКС.
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Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

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Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы
Следующий полет РН «Протон» опять переносится
Исследование Пояса Койпера продолжается
Airbus DS и РКК «Энергия» изготовят новую спутниковую платформу
Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri

Новости космоса и космонавтики

Новости космоса
еще новости
Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы
30 дек, 10:49

Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы

Миссия NEOWISE космического агентства Nasa недавно обнаружила несколько небесных объектов движущихся в нашем регионе. Один из объектов в настоящее время пока еще не определен и у астрономов нет четкого понимания комета это или
Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri
27 дек, 21:20

Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri

Nasa начинает очередной конкурс
27 дек, 21:12

Nasa начинает очередной конкурс

Сломался бур вездехода Curiosity
27 дек, 20:57

Сломался бур вездехода Curiosity

NASA обозначило основные этапы работ для Orion в 2017 году
24 дек, 22:41

NASA обозначило основные этапы работ для Orion в 2017 году

Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов
23 дек, 19:53

Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов

Новости космонавтики
еще новости
Следующий полет РН «Протон» опять переносится
28 дек, 15:22

Следующий полет РН «Протон» опять переносится

Запуск российского РН «Протон» переносится минимум на январь с целью осуществить дополнительные проверки трехступенчатого стартового ускорителя и его разгонного блока «Бриз - М». Полет, организованный ILS,
Исследование Пояса Койпера продолжается
28 дек, 15:17

Исследование Пояса Койпера продолжается

Airbus DS и РКК «Энергия» изготовят новую спутниковую платформу
28 дек, 13:59

Airbus DS и РКК «Энергия» изготовят новую спутниковую платформу

OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды
27 дек, 21:06

OSIRIS-REx попытается найти редкие астероиды

Посадочная ступень PANIC революционизирует изучения астероидов
24 дек, 22:34

Посадочная ступень PANIC революционизирует изучения астероидов

SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет
23 дек, 20:17

SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет

Фото материалы
еще новости
Первый старт с космодрома

Первый старт с космодрома "Восточный"

ExoMars-2016

ExoMars-2016

Экипаж

Экипаж "Союз ТМА-18М" успешно вернулся на Землю

Лучшие космические фотографии за 2015 год

Лучшие космические фотографии за 2015 год

Спутник

Спутник "Электро-Л №2" с ракетой-носителем "Зенит-3Ф" готовят к старту

Космодром «Восточный»

Космодром «Восточный»

Лунное затмение 4 апреля 2015 года

Лунное затмение 4 апреля 2015 года

Запуск ТПК Союз ТМА-16М

Запуск ТПК Союз ТМА-16М

Видео материалы
еще новости
Космическая среда №145 от 28 декабря 2016
29 дек, 10:14

Космическая среда №145 от 28 декабря 2016

Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса. Выпуск 145. В программе от 28 декабря 2016 года: - «Спектр-РГ»: Прибытие телескопа ART-XC. - Соглашение Роскосмоса с Самарской областью.
От «Протона» до «Ангары»
29 дек, 10:06

От «Протона» до «Ангары»

Ученые о космосе: Новая карта Вселенной
27 дек, 21:25

Ученые о космосе: Новая карта Вселенной

«Рука» Канады на МКС
24 дек, 22:38

«Рука» Канады на МКС

M41. Рассеянное скопление в Большом Псе
23 дек, 19:05

M41. Рассеянное скопление в Большом Псе

Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии
23 дек, 18:57

Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии

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